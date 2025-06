Dua Lipa se comprometió con Callum Turner: ¿Quién es el novio de la cantante británica?

Dua Lipa ha dado un paso importante en su vida personal al anunciar su compromiso con Callum Turner, un actor británico conocido por su participación en películas como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald y series como War & Peace. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes estaban al tanto de la relación de la cantante con Turner desde principios de 2024, pero no esperaban una confirmación tan formal.

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner, de 34 años, ha mantenido una vida más privada en comparación con la fama de Lipa, pero ha logrado destacarse en la industria del cine por su talento y carisma. La pareja ha compartido varias imágenes en sus redes sociales, mostrando su complicidad y amor. Con el compromiso, ambos dan un nuevo paso hacia una futura vida juntos, mientras Dua Lipa sigue brillando en su carrera musical.

Entre sus películas más conocidas se encuentran: "Los Amos del Aire", "Remando como un solo hombre", la franquicia de "Animales Fantásticos" con el personaje de Theseus Scamander, etc. También cuenta con una carrera en el modelaje para marcas como Next plc, Reebok, Burberry, etc.

Cabe precisar que la noticia se dio a conocer mediante una entrevista exclusiva para la edición del mes de julio para la reconocida revista británica, British Vogue. "¡Felicidades a DuaLipa y Callum Turner! ¡La pareja está comprometida! "Sí, estamos comprometidos", reveló la cantante en la entrevista de portada de julio de la revista Vogue británica", señala un post publicado en el instagram de vogue magazine.

Asimismo, la famosa cantante y modelo, afirmó que dicha decisión de envejecer y vivir una vida juntos, siendo mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial. Como se recuerda, la pareja fue vista por primera vez a principios de 2024 en el festival de música de Glastonbury, confirmando la relación en julio de ese mismo año.

Carrera musical de Dua Lipa

En tanto, su tercer álbum de estudio fue publicado el pasado 3 de mayo de 2024 a cargo de la compañía discográfica Warner Records, y se llama 'Radical Optimism'. Algunas de sus canciones que conforman este ábum son: