Funimation llegará a Chile, Colombia y Perú con los ánimes más conocidos del momento

Además, la popular plataforma cuenta con el doblaje oficial al español latino de "éxitos del ánime", tales como Attack on Titan, Combatants Will Be Dispatched!, My Hero Academia, Steins; Gate, Overlord, Claymore y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Además, cuenta otros miles de ánimes clásicos para garantizar la mayor diversidad de títulos animados.