Spider Man 3: impresionante reacción de la gente por ver 'No Way Home' en el cine

Spider Man No Way Home en cines ya es una realidad, la última película del universo de Marvel se estrenó el último miércoles en varias países de Latinoamérica y con ello las teorías sobre un posible multiverso se volvieron realidad.

Durante los últimos meses, varios fanáticos del héroe arácnido han esperado ansiosos que llegue el día del estreno, para no perderse ningún detalle de cinta. En las redes sociales, varios han estado esquivando los temibles spoilers.

Sin embargo, un video en una sala de cine se ha hecho viral y no por ser spoiler de la película, sino por la reacción de los espectadores. El video, que fue compartido por perfil de Tiktok Wonderofmagic , acumula más de 65 mil me gustas.

El video que dura 19 segundos podemos ver como los asistentes al estreno de Spider Man No Way home saltan y aplauden de alegría. Aunque en el Tiktok no enfocan la pantalla, muchos coinciden que esto puede deberse al encuentro entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.