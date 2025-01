Desde Twitter, la periodista de Atv, Juliana Oxenford , confesó que de niña había sufrido de abuso sexual, por parte de un pariente cercano. La conductora habló sobre el tema a manera de reflexión y llamó a no 'quedarse callados' frente a casos así.

La conductora de ' Al estilo Juliana ' referenció que los casos de agresión sexual no son un juego, y menos que si las víctimas son infantes. En esa línea, la periodista compartió cómo fue una parte de su niñez sobre el tema:

Juliana Oxenford relata que de niña fue agredida por un familiar cercano / Foto: Twitter

"No hagas mofa, no te burles de una agresión sexual. Menos si la víctima es una niña. Cuando tenía ocho años el tío más querido de mi familia me besaba en la boca", expresó en un tweet.