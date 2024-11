¡No lo lesiones! Yotún y su esposa graban un TikTok pero hinchas le recuerdan que falta el repechaje

El seleccionado Yoshimar Yotún se animó a grabar un divertido TikTok junto a su esposa Alessandra Cordero, sin embargo el peculiar video no pasó desapercibido por los miles de hinchas peruanos, quienes le recordaron que aún falta un partido ¿A qué se debe esto?

De pronto, Alessandra le jaló le cabello a Yotún y no pudo evitar reírse ante la broma que le jugó a su esposo. Este video de TikTok ya tiene más de 1 millón de vista y cientos de comentarios de los hinchas, quienes le piden que no lo "lesione" porque falta el partido del repechaje.

"No me lo lesiones que falta el repechaje jajaja", "Trátalo bien que todavía falta un partido", "No tan duro que nos falta el repechaje", se logra ver en el video viral.