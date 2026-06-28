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Frases del Día de San Pedro y San Pablo 2026: mensajes de fe, reflexión y gratitud para compartir HOY, 29 de junio
El 29 de junio se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo en honor a estos santos, con diversas manifestaciones religiosas y culturales.
Cada 29 de junio, el calendario cristiano celebra una de sus fechas más significativas: el Día de San Pedro y San Pablo, dedicado a dos pilares fundamentales del cristianismo. En Perú y otros países de tradición católica, esta jornada no solo tiene un profundo significado religioso, sino también cultural, convirtiéndose en un espacio de encuentro, devoción y gratitud. Además, en el país es feriado nacional, lo que impulsa actividades litúrgicas, festividades populares y momentos de reflexión en familia.
Las horas santas y las misas por la Solemnidad de San Pedro y San Pablo se realizan cada 29 de junio.
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¿Cuándo es el Día de San Pedro y San Pablo 2026?
El Día de San Pedro y San Pablo, celebrado cada 29 de junio, honra el martirio de dos apóstoles clave en la historia del cristianismo: San Pedro, reconocido como el primer Papa y símbolo de la Iglesia, y San Pablo, uno de los grandes misioneros y difusores del Evangelio. Ambos son recordados por su entrega, fe y transformación espiritual. En esta fecha, los fieles suelen participar en misas, procesiones y actividades comunitarias, además de compartir frases del Día de San Pedro y San Pablo 2026 como expresión de fe y esperanza.
Frases del Día de San Pedro y San Pablo 2026 para compartir en redes sociales
San Pedro es recordado como la "roca" de la Iglesia, símbolo de fortaleza, humildad y fe. Estas frases pueden compartirse en redes sociales o en mensajes personales:
- San Pedro, guía nuestra fe y fortalece nuestro caminar.
- Que la humildad de San Pedro nos ayude a reconocer nuestros errores.
- Hoy celebramos al primer Papa elegido por Cristo.
- San Pedro, pescador de hombres, acompaña nuestros pasos.
- Que su ejemplo nos inspire a nunca perder la fe.
- San Pedro, protege a quienes viven del mar y del trabajo diario.
- La fe de Pedro nos enseña a levantarnos después de caer.
- San Pedro, intercede por nuestras familias y nuestra nación.
Frases para la Hora Santa de San Pedro y San Pablo
San Pablo representa la transformación espiritual y la fuerza del cambio interior. Su historia inspira a miles de creyentes en todo el mundo:
- De perseguidor a apóstol, San Pablo nos enseña que siempre es posible cambiar.
- Que su conversión nos motive a abrir el corazón a Dios.
- San Pablo, mensajero del Evangelio, guía nuestra fe.
- "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13).
- Su vida nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar.
- San Pablo, ejemplo de entrega total a la misión de Cristo.
- Que su valentía nos inspire a anunciar el amor de Dios.
- Su historia demuestra el poder del perdón y la gracia divina.
Mensajes por el Día de San Pedro y San Pablo 2026
Esta celebración también invita a compartir mensajes por el Día de San Pedro y San Pablo 2026 que resaltan la unión, la fe y el compromiso espiritual:
- Dos apóstoles, una sola misión: anunciar el Evangelio.
- San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia y testigos de la fe.
- Que su ejemplo nos guíe hacia la unidad y la esperanza.
- Hoy celebramos la fe que transforma vidas y comunidades.
- Pedro nos enseña a confiar, Pablo a predicar con valentía.
- Su legado sigue vivo en cada creyente.
- Dos caminos distintos, un mismo llamado: seguir a Cristo.
- Que su vida inspire amor, servicio y fidelidad.
¿El 29 de junio es feriado por San Pedro y San Pablo en Perú?
El 29 de junio, fecha en la que se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, es un feriado nacional en el Perú. Esta jornada fue establecida para conmemorar el martirio de dos de los apóstoles más importantes del cristianismo: San Pedro y San Pablo.
Durante este día, muchas personas participan en misas, procesiones y celebraciones religiosas, especialmente en las comunidades pesqueras, donde San Pedro es considerado su patrono. Además, al tratarse de un feriado, gran parte de las instituciones públicas y privadas suspenden sus actividades laborales, lo que permite el descanso y la participación en las festividades.
Oración breve para San Pedro y San Pablo
San Pedro y San Pablo, apóstoles fieles del Señor, intercedan por nosotros para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en el amor de Cristo. Guíennos con su ejemplo de entrega, valentía y esperanza. Amén.
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