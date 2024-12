Rápidos y Furiosos 9: ¿Dónde y cómo ver la película de Fast and Furious?

Rápidos y Furiosos 9 o Fast and Furious (en su idioma original) se estrenará este viernes 25 de junio en las salas de cines disponibles de los Estados Unidos luego de tantas fechas pospuestas debido a la pandemia del coronavirus. Esta película de la saga mostrará la inclusión de Jakob Toretto (hermano secreto de Dominic) que será interpretado por el exluchador de la WWE, John Cena por lo que la emoción entre todos los seguidores ha crecido.

De la misma manera, Letty (Michelle Rodríguez), Mia (Jordana Brewster), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Chris "Ludacris" Bridges), entre otros personajes continuarán en esta producción ante el pedido de los fanáticos. No obstante, la cinta llegará a la pantalla gigante de tu país según cómo vayan avanzando los protocolos de atención en la industria.

Rápidos y Furiosos 9 no podrá ser vista de manera online después de su estreno el 25 de junio, puesto que, la entrega ha sido producida por Universal y no es de Warner Bros a diferencia de Godzilla vs. Kong la cual sí estuvo disponible a la par en streaming. Así se lee en la información del portal La Opinión.