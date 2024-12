Star+ presenta propuesta que combina ESPN con estrenos exclusivos de películas

En Star Plus , el público tendrá la posibilidad de observar series originales dirigidas y protagonizadas por figuras internacionales. Se destaca la serie de comedia e intriga "Only Murders in the Building", protagonizada por los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez , que se estrenará el 31 de agosto. También figura el biográfico "Pam & Tommy", con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastián Stan.

En tanto, integrarán el catálogo las producciones "Y: The Last Man”, basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra", "American Horror Stories", "Reservation Dogs", "Welcome to Wrexham", "The Choe Show", "Pistol, "The Big Leap", "Maggie", "Queens", "Our Kind of People", "Dear Mama"-sobre el ícono del hip hop Tupac Shakur- y "The Wonder Years".