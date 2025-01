Esta serie te trasladará al nacimiento del Oeste Americano: todo sobre 'American Primeval' y dónde verla

'American Primeval' es una dramatización épica que explora las tensiones de la época a través de un choque de culturas y creencias . La serie no solo aborda el crecimiento de la violencia, sino también la interacción entre los colonos y los pueblos originarios, así como las luchas internas dentro de grupos como la Iglesia Mormona .

La serie es dirigida por Peter Berg, reconocido por su trabajo en películas como 'Friday Night Lights' y 'Deepwater Horizon', lo que asegura una dirección dinámica y de gran intensidad emocional. El guion corre a cargo de Mark L. Smith, quien ya ha trabajado con Berg en proyectos como 'The Revenant' y 'The Midnight Sky'. Smith es conocido por su capacidad para crear narrativas crudas y profundas, lo que promete que 'American Primeval' no será una serie western convencional.