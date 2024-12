Dile adiós al iPhone 16 con este Pro Max 'barato': procesador gamer, memoria de 1TB y el mejor video 4K

Precisamente, uno de los más buscados en 2024 sigue siendo el iPhone 14 Pro Max el cual, salvo pequeños detalles, no te hará envidiar a quien tenga un iPhone 16. Por ello, si estás resuelto a comprarte uno, si cuentas con el dinero suficiente y, en este caso particular, buscas autonomía, AQUÍ sabrás por qué escoger este celular y no otro.