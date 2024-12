¡Cuidado! Si tienes estos Smart TV no tendrás Netflix NUNCA MÁS desde el 1 de enero de 2025

Si tienes en casa y usas un Smart TV de hace más de 10 años, cuidado, porque ya no tendrás acceso a Netflix , por lo que te será imposible disfrutar de su contenido en streaming . AQUí conocerás qué modelos y marcas son , además de las alternativas que tienes para no perderte tus series, películas y documentales favoritos .

De acuerdo a lo informado por el gigante del streaming , anunció que una serie de fabricantes de smartphones no podrán tener acceso a su contenido en 2025, donde destacan las marcas: LG , Samsung , Sony y Panasonic .

En caso de Sony , los modelos que no tendrán acceso a Netflix en 2025 son: W95, W85, X85, X9, X95, KDL, XBR.

Si tienes dudas, es importante que verifiques el número de serie de tu TV para saber si se verá afectado por esta política de Netflix , ya que no podrás actualizar la aplicación lo que, al final de cuentas, te impedirá el acceso por no contar con la versión actualizada.

Si no te alcanza o no quieres comprar otro Smart TV, a continuación te presentamos algunas alternativas mucho más económicas para que no dejes de ver Netflix ni ninguna otra plataforma de streaming.