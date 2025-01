¿Quieres evitar las estafas? Desactiva esta función en WhatsApp para no ser víctima de virus y malwares

El hecho de que WhatsApp sea la aplicación de mensajería más utilizada del mundo trae consigo muchos riesgos, más aún cuando en el mundo entero la ciberdelincuencia se ha expandido en todas partes del mundo, y la app de Meta no es ajena a estas amenazas.

Por ello, en las siguientes líneas sabrás qué hacer para evitar caer presa de los facinerosos en WhatsApp , para lo cual no hará falta que recurras a aplicaciones de terceros , todo lo conseguirás dentro de la propia app, ya que la encontrarás dentro de sus propias funciones.

Puede que no lo creas, de hecho, es posible que no te hayas dado cuenta, pero la amenaza podría estar escondida al observar una mera foto en WhatsApp y, más aún, cuando esta imagen se guarda en tu dispositivo. Y esto incluye no solo fotos, también videos, archivos o cualquier otro tipo de documento.