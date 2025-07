El truco definitivo para liberar espacio en tu cuenta GRATUITA de Gmail

Según el último reporte de Google, actualmente existen más de 1500 millones de usuarios quienes tienen una cuenta GRATUITA de Gmail, su sistema de correos electrónicos.

Si bien Gmail es un servicio GRATUITO, esto no es del todo cierto, ya que solo tendrás 20GB para almacenar correos con imágenes, documentos, videos, entre otros archivos digitales. Sin embargo, ¿qué pasa si se te quedas sin este espacio FREE? Si esto ocurre, solo te queda borrar archivos manualmente o comprar espacio en Google One.

Si no quieres gastar en una suscripción de Google One, la cual te puede costar 2 dólar por 100GB extra, entonces te recomendamos borrar algunos correos antiguos para de esta forma tener mucho almacenamiento libre. La mejor manera de hacerlo es quitando correos pesados que son antiguos y ya no sirven.

Hoy te vamos a enseñar cómo buscar correos electrónicos grandes, para eliminarlos primero y tener libre una buena cantidad de almacenamiento. En la barra de búsqueda de Gmail, escribe: 'larger:20M' Esto mostrará todos los correos que ocupan más de 20 MB. Puedes cambiar "20M" por otro valor, como 5M o 20M.)

Google One ofrece 100GB por 2 dólares al mes. Foto: captura.

No te olvides de vacía la papelera después de eliminarlos para recuperar el espacio de inmediato. Este truco puede liberar cientos de MB o incluso GB de espacio gratis en tu cuenta Gmail sin pagar nada.

Si crees que tienes muchos archivos valiosos y no peudes borrarlos todos, entonces te recomendamos contratar un plan de Google One, el cual implica un monto de 1.99 dólares por 100GB extra. Recuerda que puedes administrar mejor tus mensajes si vas a la carpeta 'Spam' y eliminas todos los correos no deseados. ¿Qué te parece?