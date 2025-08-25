Wplace: cómo entrar desde celular y colocar una foto para dibujar en el mapa

Wplace es una página web donde las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a un mapa del mundo donde pueden dibujar libremente sin malograr el arte de otras personas. Además, tu diseño podrá ser visualizado por todos aquellos que ingresen al sitio online.

La emoción por dibujar dentro de la página web de Wplace continúa y cada vez se suman más comunidades que buscan dejar sus huellas dentro del mapa virtual. Si quieres sumarte a esta nueva tendencia digital, solamente debes seguir los pasos para hacerlo fácil y rápido desde tu celular.

Cómo entrar desde celular a Wplace y crear una imagen

Wplace se trata de una plataforma colaborativa de pixel art que se viralizó en el 2025. Aquí, los usuarios de diferentes partes del mundo pueden demostrar su destreza para diseñar en lienzos digitales entre píxeles. Estos son los pasos que debes seguir para ingresar desde tu celular y crear una imagen.

Elige una imagen en alta calidad que esté en formato PNG, JPG o WebP.

Abre el navegador desde tu celular e ingresa a wplace.tools o wplace.org.

Arrastra la imagen desde tu galería.

Navega en Wplace para elegir el lugar donde quieras dibujar asegurándote de estar en un nivel de zoom de 10 o superior.

Instala la extensión de Blue Marble para facilitar el trabajo.

En celulares, puedes usar wplace.tools si no quieres instalar extensiones.

Para acelerar los resultados, es recomendable unirte a otras comunidades de Discord o Reddit para coordinar diseños grandes y proteger tu arte del ataque de otros usuarios. No olvides usar imágenes con tonos claros para tener grandiosos resultados.

Cómo funciona Wplace. | Foto: Captura

Acceder a Wplace desde tu celular es fácil y rápido si lo haces desde tu navegador favorito o instalas la aplicación oficial. Aplicaciones como pixel art ayudan a convertir las imágenes para dibujar en el mapa.