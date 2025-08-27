Cómo transferir mi lista de canciones de Spotify a YouTube Music en simples pasos

Spotify es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, pero no todos están contentos con la calidad del sonido o las restricciones que tiene para reproducir ciertos temas. Con este tutorial vas a aprender a transferir canciones rápidamente.

El beneficio de YouTube Music Premium es que se puede reproducir cualquier video sin publicidad, el costo de suscripción no es tan alto y se pueden escuchar todos los temas musicales. También se pueden armar listas de canciones del mismo modo que Spotify. Si estás pensando en mudarte de plataforma, esto es lo que debes tener en cuenta.

Pasos para transferir tu lista de Spotify a YouTube Music

Con la herramienta gratuita de TuneMyMusic, transferir tu lista de reproducción de Spotify a YouTube Music va a ser fácil y no vas a necesitar instalar aplicaciones de terceros. Esto es lo que debes saber para completar la transferencia fácil y rápido.

Ingresa a TuneMyMusic desde Google o dispositivo móvil.

Selecciona Spotify como plataforma de origen e inicia sesión en tu cuenta.

También puedes pegar el enlace de la lista de reproducción que desees transferir.

Elige YouTube Music como destino e inicia sesión con tu cuenta.

Puedes transferir las listas que quieras.

Haz clic en Comenzar a transferir mi música.

Espera unos minutos hasta que complete la transferencia.

Disfruta del servicio de YouTube Music. | Foto: Captura

Si cuentas con YouTube Music Premium, también vas a poder transferir las listas de reproducción desde otras aplicaciones dentro de la opción de 'Biblioteca' de YouTube. Agregar todas las canciones a la nueva aplicación podría tardar unos minutos. Solo debes esperar hasta que se complete y listo.