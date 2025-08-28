Este Honor es tan resistente como un Nokia, tiene tanta potencia como un iPhone y es más barato que un Samsung

Desde que se separó de Huawei, desde hace varios años, la marca china Honor se ha convertido en una de las más populares, gracias a sus teléfonos de gama media, los cuales sobresalen por su potencia, resistencia, batería duradera y ahora funciones con Inteligencia Artificial.

Uno de los teléfonos de gama media más potentes de Honor es el Magic 7 Lite 5G, un equipo con procesador Snapdragon, 512GB de memoria y batería que dura dos días. ¿Qué otras especificaciones ofrece este celular? Aquí todos los detalles.

Honor Magic 7 Lite 5G: ficha técnica detallada

Este teléfono es uno de los mejores gama media que ha sido lanzado en 2025, ya que sus especificaciones en una de las más completas. Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución 2700 x 1224 pixeles y un increíble brillo pico de 4000 nits.

Lo mejor de todo es que este Honor Magic 7 Lite 5G tiene un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 6600 mAh de batería y carga de 66W.

El Honor Magic 7 Lite 5G es uno de los mejores gama media. Foto: composición/www.01net.com

Si bien este Honor no está pensado para grabar o tomar las mejores fotografías, lo hace bastante bien gracias a su cámara de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. Te servirá para grabar videos en TikTok y otras redes sociales.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Honor Magic 7 Lite 5G? Actualmente este teléfono con calidad premium cuesta 1135 soles, unos 320 dólares en el mercado internacional.