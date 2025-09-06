Lista de los nuevos productos que presentará Apple el 9 de septiembre con grandes novedades

El próximo martes 9 de septiembre, se estará revelando oficialmente el diseño del nuevo iPhone, así como de otros productos de calidad premium que desde antes de su lanzamiento oficial han causado revuelo por las características que tendría. El evento ha sido llamado como 'Awe Dropping'.

Apple presentará sus nuevos productos en septiembre

A pocos días del día principal, uno de los productos asegurados que estará revelándose será el iPhone 17 en todas sus variaciones. Además de ello, también está el Apple Watch Ultra 3 y Series 11, así como los AirPods Pro 3. Estos no serán los únicos en ser anunciados, también están otros a tener en cuenta.

AirTag 2

Uno de los productos más esperados es el AirTag 2 y que será un gran sucesor de la versión que se lanzó en el 2021. Todo indica que el lanzamiento es inminente al tratarse de uno de los accesorios más buscados de Apple.

Apple TV con A17 Pro

A tres años desde el estreno del último Apple TV 4K, la nueva presentación estaría más cerca de lo que se cree. Se espera que el nuevo Apple TV 4K venga incluido con el chip A17 Pro que sería compatible con el Apple Intelligence.

HomePod mini 2

Podría ser el lanzamiento sorpresa de fin de año. Se espera que la marca tenga en cuenta este accesorios para promocionar el Apple TV 4K y mejorar la experiencia del Apple Home, pero no se tiene fecha de lanzamiento confirmada.

iPad Pro M5

Se trata de uno de los productos más esperados del año, pero no sería anunciado en septiembre debido a que se espera que el producto venga con el nuevo chip M5 y Apple suele tomarse más tiempo para anunciar los avances de sus dispositivos.