
Apple 'revive' sus legendarios celulares con nuevas actualizaciones: dispositivos se posicionan como los mejores

¡Atención, Apple lovers! El gigante tecnológico confirmó nuevas actualizaciones que harán resucitar a sus legendarios dispositivos.

Redacción Líbero Ocio
Apple 'revive' sus legendarios celulares con nuevas actualizaciones
Apple 'revive' sus legendarios celulares con nuevas actualizaciones
Apple ha dado un movimiento inesperado: ha publicado una nueva actualización de software para modelos de iPhone, iPad y iPod que llevan años sin recibir soporte principal, incluyendo al legendario iPhone 5s, lanzado en 2013.

El iPhone 17 Pro es uno de los teléfonos más potentes de Apple y su precio ha bajado para este 2026.

PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?

La actualización se centra en parches de seguridad y la extensión de certificados esenciales, lo que permite que servicios como iMessage, FaceTime y la activación del dispositivo sigan funcionando más allá de enero de 2027.

iphone 5s

Nuevas actualizaciones benefician a legendarios iPhone

Dispositivos de Apple que resucitarán con las nuevas actualizaciones

iOS 12.5.8

  • iPhone 5s
  • iPhone 6 / 6 Plus
  • iPad Air (1ª gen)
  • iPad mini 2 y 3
  • iPod touch (6ª gen)

iOS 15.8.6

  • iPhone 6s y 6s Plus
  • iPhone SE (1ª gen)
  • iPhone 7 y 7 Plus

iOS 16.7.13

  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X

iOS 18.7.4

  • iPhone XS, XS Max, XR (y otros dispositivos aún no actualizados a iOS 26)

¿Cómo acceder a las nuevas actualizaciones de Apple?

A continuación te dejamos una guía paso a paso para añadir las nuevas actualizaciones a tu teléfono Apple.

  • Ingresa a Ajustes en el iPhone o iPad
  • Dale clic en 'General'
  • Entra a 'Actualización de software'
  • Espera que aparezca la nueva actualización y dale cli en 'Descargar e instalar'.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

