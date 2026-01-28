- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Apple 'revive' sus legendarios celulares con nuevas actualizaciones: dispositivos se posicionan como los mejores
¡Atención, Apple lovers! El gigante tecnológico confirmó nuevas actualizaciones que harán resucitar a sus legendarios dispositivos.
Apple ha dado un movimiento inesperado: ha publicado una nueva actualización de software para modelos de iPhone, iPad y iPod que llevan años sin recibir soporte principal, incluyendo al legendario iPhone 5s, lanzado en 2013.
PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
La actualización se centra en parches de seguridad y la extensión de certificados esenciales, lo que permite que servicios como iMessage, FaceTime y la activación del dispositivo sigan funcionando más allá de enero de 2027.
Nuevas actualizaciones benefician a legendarios iPhone
Dispositivos de Apple que resucitarán con las nuevas actualizaciones
iOS 12.5.8
- iPhone 5s
- iPhone 6 / 6 Plus
- iPad Air (1ª gen)
- iPad mini 2 y 3
- iPod touch (6ª gen)
iOS 15.8.6
- iPhone 6s y 6s Plus
- iPhone SE (1ª gen)
- iPhone 7 y 7 Plus
iOS 16.7.13
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X
iOS 18.7.4
- iPhone XS, XS Max, XR (y otros dispositivos aún no actualizados a iOS 26)
¿Cómo acceder a las nuevas actualizaciones de Apple?
A continuación te dejamos una guía paso a paso para añadir las nuevas actualizaciones a tu teléfono Apple.
- Ingresa a Ajustes en el iPhone o iPad
- Dale clic en 'General'
- Entra a 'Actualización de software'
- Espera que aparezca la nueva actualización y dale cli en 'Descargar e instalar'.
- 1
Este antiguo Xiaomi combina diseño elegante, procesador GAMER y triple cámara LEICA 8K: su precio es un sencillo en 2026
- 2
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?
- 3
¿Qué tan potente es el Xiaomi 15T Pro que llega con Dimensity 940+, 12GB de RAM, 512GB y cámaras LEICA 8K?
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90