Phillip Chu Joy confirma que regalará PS5 a miembros de mesa: "Lo prometido es deuda"

Las elecciones 2026 están a la vuelta de la esquina, y de momento todos los ciudadanos se encuentran a la expectativa de conocer si serán o no miembros de mesa en cada uno de los locales de votación. Justamente es esta labor, la que muchas veces es poco reconocida y marginada por miles, ya que para algunos no es grato salir "elegido" como personal a cargo de los grupos de votantes.

Todo lo anterior parecería quedar en el olvido este año, ya que tras una promesa del conocido creador de contenido, Phillip Chu Joy, todos querrán salir seleccionados como miembros titulares de mesa. ¿Cuál es el motivo?

Ocurre que en los comicios 2022, Phillip obsequió papitas a las personas que estuvieron en su local de votación, detalle que no pasó desapercibido; sin embargo, él mismo prometió que para "las siguientes elecciones" el regalo sería un PS5 para cada miembro de mesa, ¡y lo cumplirá!

"Las próximas elecciones a los que les toque ser miembros de mesa en mi mesa les llevaré una PS5 a cada uno", indicó en aquella oportunidad. Ahora, años después, el creador e influencer confirmó mediante sus redes sociales que este año hará valer su palabra y todos los miembros de mesa que le toquen recibirán la consola de videojuegos más popular de Sony.

Philip Chu Joy confirma que regalará PS5 a miembros de mesa

"Lo prometido hace 4 años es deuda. Este 12 de abril en primera vuelta. ¿Se imaginan que algún miembro de mesa no vaya y una se lo lleve el suplente?", precisó Chu Joy en sus redes sociales.