¿No encuentras tus fotos en WhatsApp? Te enseño dónde se almacenan en Android y iPhone en pocos pasos

WhatsApp, valgan verdades, es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el planeta y esta preferencia se la ha ganado a pulso por sus diversas funciones, pero también por ser de las más seguras del planeta, a la vez de un complejo sistema de almacenamiento de archivos, fotos entre ellas.

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Cómo encontrar fotos enviadas en WhatsApp

Sin embargo, si quieres buscar fotos pasadas, esta tarea puede resultar sumamente engorrosa. Encontrarlas puede ser imposible, sobre todo porque depende del teléfono celular que poseamos, por ello, en las siguientes líneas vas a conocer dónde se almacenan las imágenes en este servicio de mensajería.

Por ello, es importante tener activada una función clave como la descarga automática, pero, si está desactivada, entonces el proceso se dará de forma manual, foto a foto. Pero, como hemos dicho en notas anteriores, tener activa la descarga automática puede ser la puerta abierta para archivos maliciosos.

WhatsApp cuenta con uno de los sistemas de seguridad más fiables del mundo de las apps de mensajería.

Ruta para encontrar fotos enviadas en WhatsApp

Por ello, hagámoslo de forma manual que resulta siendo la forma más segura para encontrar cualquier foto almacenada tanto en Android como en iPhone:

En Android

Dentro de la tarjeta SD de tu celular debes seguir esta ruta: WhatsApp/Media/WhatsApp Images. Asimismo, recuerda que puedes verificar las fotos recibidas en la aplicación desde la propia app mediante la opción Almacenamiento y datos. Desde aquí puedes eliminar las imágenes que quieras, pero también liberar caché.

Pero, si tienes fotos que recibiste hace poco, puedes visualizarlas en la carpeta Recientes ubicada en la galería del dispositivo móvil. Recuerda que las fotos enviadas para verse una sola vez no se guardarán en ninguna carpeta.

En iPhone

En el caso de los celulares de Apple, el sistema genera automáticamente una carpeta que lleva el nombre de la aplicación de Meta dentro de la cual podrás ver todas las fotos que te enviaron en tus chats y conversaciones grupales.