Presos se fugan de importante centro penitenciario: activan mega operativo para recapturar a los 6 prófugos

Con una soga hecha con jeans y telas, seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como 'Maranguita', se fugaron este viernes 2 de mayo. Los 10 metros de altura del muro no fueron impedimento para que estos jóvenes logren escapar de la institución, ubicada en el distrito de San Miguel.

La madrugada de hoy, viernes 2 de mayo de 2025, los seis internos que serían mayores de edad y de nacionalidad extranjera, escaparon de Maranguita, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado un operativo para ubicar y recapturarlos. Este hecho ocurre a pocas semanas de la fuga en el penal de Lurigancho.

Algunos vecinos de la zona relatan que vieron a algunos de los jóvenes corriendo por calles aledañas e incluso señalaron que habría habido vehículos esperando a los internos, lo que sugiere que la fuga fue planificada.

"Yo he visto un carro negro allá, así como una camioneta, después se ha ido para allá. La fuga ha sido a las 4 y tanto, cuando vengo para el segundo viaje (...). Eran como cuatro que se escapaban. Para mí que estos 'patas' ya sabía el camino. Para mí que esto ha sido planificado. Uno se quedó colgado. Yo ya me fui porque si no me van a meter bala", comentó un testigo.

Por su parte, el Gerente de Seguridad Ciudadana, el General Carlos Tineo, mencionó que tras tomar conocimiento de lo sucedido, se informó a la comisaría de la zona y activaron la búsqueda inmediata; sin embargo, recalcó que los jóvenes habrían abordado un vehículo, puesto que no se registraron más imágenes de su fuga en el distrito.

Asimismo, las autoridades municipales encontraron la soga colgada del muro durante un patrullaje de rutina, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda con la PNP. Por el momento, se continúan analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar las rutas que tomaron los internos tras su fuga.

Se reveló una fuga de internos en Maranguita durante la madrugada.

¿Qué es Maranguita?

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima es un centro administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y está destinado a la reclusión de menores de edad en conflicto con la ley penal, es decir, adolescentes que han cometido delitos.

Su función no es únicamente punitiva, sino también educativa y rehabilitadora, buscando reinsertar a los jóvenes en la sociedad mediante programas de reintegración social, formación técnica, educación formal y apoyo psicológico.