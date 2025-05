Transportistas de Lima recibirán multa de hasta 1 UIT si incumplen con esta acción: pasajeros los reportarán

El medio pasaje es un beneficio importante para los estudiantes del Perú; sin embargo, se registran cientos de casos en los que se puede demostrar que los transportistas no respetan lo establecido en la Ley N.° 26271. Si se te ha negado este derecho o has sido testigo de esta situación, sepa cómo actuar, ya que el vehículo puede recibir una multa de hasta S/ 5,350 (una UIT) si en caso el transportista usa la fuerza física.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) tiene disponible su página web (clic aquí), donde se puede realizar la denuncia correspondiente al vehículo que no cobre el medio pasaje a escolares y universitarios. Asimismo, precisa que los infractores que no cumplen con este deber pueden recibir el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 535.

ATU: ¿cómo denunciar a un vehículo por no cobrar el medio pasaje?

Si eres escolar o estudiante universitario y un vehículo de transporte público no respeta tu derecho al medio pasaje, denúncialo ante la ATU, ingresando al enlace: "Plataforma de Atención de Denuncias". Coloca tus datos personales y toda la información detallada de la denuncia, como fecha, hora, lugar, número de placa del vehículo, ruta, y cualquier otra información relevante.

También puedes realizar tu denuncia a través del Portal del Ciudadano de ATU ingresando al siguiente link: https://soluciones.atu.gob.pe/portal_ciudadano/login. Regístrate o inicia sesión para presentar tu caso. Recuerda que es fundamental la adecuada presentación de pruebas para comenzar con el procedimiento administrativo sancionador.

La empresa de transporte puede recibir una multa si no respeta el medio pasaje.

Transportistas pueden recibir multa de hasta 1 UIT

Siguiendo esta línea, si en caso el transportista agrede físicamente a quien reclama su derecho de pasaje diferenciado en los servicios de transporte urbano, implicaría una multa de S/ 5,350 (una UIT), sumado a la cancelación de manera definitiva la licencia de conducir del infractor.

"La ATU tiene la norma para que sea ejecutada, pero también necesitamos de la empatía del pasajero, y al ver a un escolar o estudiante universitario cuyo derecho sea vulnerado, a hacer el registro y así presentar a la casilla de denuncias los elementos contundentes", precisó Luis Rivera, subdirector de la Dirección de Fiscalización y Sanción de ATU.

¿Qué establece la Ley 26271 sobre el pasaje universitario?

La Ley N.º 26271, vigente en el Perú, establece el derecho al medio pasaje para estudiantes universitarios y de institutos superiores, cuya carrera tenga una duración mínima de seis semestres académicos. Para acceder al beneficio, deben presentar su carné universitario o de instituto superior vigente.

El precio del pasaje universitario no debe exceder el 50% del costo del pasaje adulto, tanto en el ámbito urbano como interurbano. Además, el uso del pasaje universitario está permitido entre las 5:00 a.m. y las 12:00 a.m. (medianoche) en días laborables.