Paro de transportistas el 14 de mayo: a qué hora empieza, qué empresas paralizan y últimas noticias

Este miércoles 14 de mayo, los trabajadores que son parte del sector de transporte público del Perú, saldrán a las calles en un nuevo reclamo hacia el Gobierno de Dina Boluarte, el cual ha venido presentando varias quejas por parte de la comunidad, pues la ola delincuencial sigue en incremento sin encontrar soluciones.

Se trata de la séptima paralización que se ha realizado en el territorio en menos de nueve meses, y se espera que esta vez se unan también docentes, federaciones estudiantiles, bodegueros, mercados y comerciantes del emporio de Gamarra.

¿A qué hora empieza el paro de transportistas?

El paro inicia a las 4:00 a.m. Los manifestantes se concentrarán desde las 8:00 a.m. en Gamarra, y marcharán hacia el Congreso a partir de las 11:00 a.m. Más tarde, desde las 4:00 p.m., se prevé una gran concentración en la Plaza Dos de Mayo.

Regiones más perjudicadas por el paro de transportistas

Las ciudades más afectadas por la inmovilización serán Lima, Callao, La Libertad, Arequipa, Puno y Juliaca. En La Libertad, el paro se verá desde otro lente, pues es el lugar donde se vivió la masacre de 13 mineros en Pataz, atribuida a la minería ilegal.

Últimas noticias sobre suspensión de clases en universidades

Una de las últimas instituciones en anunciar la interrupción de sus clases presenciales fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y se efectuará el martes 13 y miércoles 14 de mayo, en respuesta al paro nacional. A continuación te dejamos el listado de centros de educación superior que han ido informando acerca de la cancelación de actividades.