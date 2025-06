Feriado de este domingo 29 de junio: ¿Habrá fin de semana largo por el Día de San Pedro y San Pablo?

Este domingo 29 de junio es el último día feriado del mes, y se estará conmemorando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Frente a ello, muchos ciudadanos han venido preguntándose acerca de lo que será esta fecha y si se ha decretado un feriado largo como parte de la celebración.

Es importante saber si se extenderá o no el descanso en este caso, ya que sería ideal para desconectarse del trabajo o las clases. No obstante, es necesario tomar en cuenta cuál es la última información emitida desde el Gobierno del Perú.

Feriado este domingo 29 de junio/ FOTO: Facebook

¿Habrá fin de semana largo por feriado del 29 de junio?

Aunque otros feriados sí han generado un fin de semana largo, lo cierto es que este por San Pedro y San Pablo no seguirá el mismo curso, pues no está vinculado a un día no laborable adicional.

De acuerdo al calendario oficial publicado en la plataforma del Estado Peruano, los dos únicos días no laborables que restan este año son el siguiente viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026.

¿Por qué es feriado este 29 de junio?

El 29 de junio se rinde homenaje a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, dos apóstoles del cristianismo honrados por su valentía y dedicación a la propagación del evangelio.

¿Qué feriados le quedan al 2025?