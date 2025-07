¿Cuántos salarios mínimos en Perú equivale el nuevo sueldo de la presidenta Dina Boluarte?

La presidenta Dina Boluarte ya no ganará S/16.000, ahora recibirá el elevado monto de S/35,568 como sueldo mensual, tras la aprobación del Consejo de Ministros. Este incremento del 125% está generando una ola de críticas entre la población, debido al cuestionamiento gobierno de la mandataria y la actual situación crítica que atraviesa el país.

Si bien en Perú, desde este año 2025, la remuneración mínima vital (RMV) aumentó de S/1.025 a S/1.130, para muchas familias este monto no es suficiente para solventar los gastos básicos en el hogar, ya que entre el pago de servicios, alimentación, educación y demás, la cuota no cubre todas las necesidades. Por lo que tras reciente acción del Gobierno peruano, las fuertes críticas no se hicieron esperar.

¿Cuántos salarios mínimos equivale el nuevo sueldo de Dina Boluarte?

Teniendo en cuenta que la RMV equivale a S/1.130, un peruano que gane este monto, debería trabajar aproximadamente 31 meses, quiere decir más de un año, para acercarse al nuevo sueldo de la presidenta de la República, quien se verá beneficiada con el decreto supremo que entrará en vigencia en el plazo máximo de este viernes 4 de julio.

Dina Boluarte ganará más de 35 mil soles tras aprobación del aumento de sueldo presidencial.

Respecto al aumento de sueldo presidencial, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, justificó esta acción al amparo de la Ley Servir y de la Ley de Presupuesto General de la República, aprobado en noviembre del 2024 y que el monto se incrementó de acuerdo a los salarios de 12 mandatarios de América Latina.

"En atención a una resolución de la presidencia de Servir, que formalizó un acuerdo del directorio, lo que se ha dado es cumplimiento a lo que establece el artículo 23 de la Ley de Presupuesto, aprobada en noviembre del año pasado, y también a la Ley de Servicio Civil, en relación con la remuneración del puesto de la Presidencia de la República", señaló.

Por otro lado, Raúl Pérez Reyes precisó que el aumento de sueldo se realizó en comparación al sueldo de otros mandatarios. "En función de esta comparación, en dólares corregido por paridad de poder adquisitivo y conjuntamente tomando en cuenta los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo –básicamente ministros y viceministros- se hizo una proyección de lo que sería el puesto que debería ocupar alguien encima de un ministro, que en este caso sería la presidenta de la república", agregó.