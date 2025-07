Retiro AFP de hasta S/ 21.400: se reveló postura de la nueva mesa directiva del Congreso sobre el debate

El retiro AFP de hasta 4 UIT mantiene en vilo a miles de afiliados que quieren acceder a su dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Debido a este panorama, le compartimos una reciente información respecto a la nueva mesa directiva del Congreso, que beneficiaría a la iniciativa legislativa, permitiendo el desembolso en este 2025.

Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, no logró debatir el proyecto de ley sobre el octavo retiro extraordinario de AFP, por lo que se debe esperar el siguiente periodo legislativo que comenzará el próximo 27 de julio. Adicional a ello, se elegirá la nueva mesa directiva y, posteriormente, se establecerá las comisiones respectivas, destacando la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

En este marco, el congresista, José Luna Gálvez, se pronunció respecto a la propuesta legislativa y la postura de la nueva mesa directiva, que beneficiaría a los aportantes del Sistema Privado de Pensiones (SPP), quienes quieren acceder a sus fondos en medio de este panorama económico del país.

José Luna siempre se ha mostrado a favor del retiro de las AFP.

"Retiro AFP sale sí o sí": buenas noticias para afiliados

En una entrevista con el programa Exitosa, el parlamentario de Podemos Perú, reveló que el retiro AFP se aprobaría "sí o sí": "LA AFP sale o por las buenas o por las malas, pero sale. Justamente tenemos también el cambio de la mesa directiva. (...) Los intereses de esta mesa era proteger al Ejecutivo. La nueva no, tiene otro interés: reactivación económica, lucha frontal contra la corrupción y darle presupuesto para evitar las extorsiones, sicariatos y robos", enfatizó.

Cabe destacar que la nueva Comisión de Economía estaría lista en agosto, por lo que el debate del retiro AFP de hasta 4 UIT comenzaría a finales de dicho mes, o en su defecto, a inicios de septiembre. Sin embargo, el camino para concretarse esta iniciativa aún es larga, sobre todo debido a las opiniones dividas.

Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) envió una carta al presidente de la comisión, Ilich López, exigiendo que no se aprueba la medida, puesto que las consecuencias afectarán al sistema peruano. "Se hace necesario más bien no solo no aprobar los proyectos de ley, sino que blindar de más retiros el sistema pensionario nacional, lo que debe hacerse aprobando una reforma Constitucional en ese sentido", se indicó.

¿Cuáles son los proyectos de retiro AFP 2025?

Son diversos proyectos de ley presentados en 2025 en el Congreso de la República del Perú, que proponen permitir el retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, mayormente por montos equivalentes hasta 4 UIT, aproximadamente S/ 21,400, y en un caso hasta 5 UIT: