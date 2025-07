¿Cuándo se aprobaría la liberación de fondos ONP en 2025? Esto se ha confirmado hasta HOY, 22 de julio

El retiro de fondos de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) se ha convertido en un tema de intenso debate esta primera mitad de 2025. Inspirado por los retiros que tuvieron luz verde en las AFP, que se dieron hasta 4 UIT en 2024, varios congresistas han impulsado proyectos para permitir que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan a de uno a dos UIT de sus aportes acumulados.

Con esto se busca ofrecer un alivio económico a quienes no lograron cumplir los 20 años de aportes necesarios para pensionarse, frente a una ONP con fondos comunes que no generan cuentas individuales. Sin embargo, el proceso aún no ha culminado, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha advertido sobre los riesgos fiscales de estas iniciativas.

Si eres de los que esperan información sobre fechas, montos y requisitos, es necesario mantenerse alerta hasta que se establezca un cronograma oficial tras la aprobación final. A continuación te compartimos lo que se sabe al respecto.

¿Qué contempla el proyecto de retiro ONP 2025?

Monto máximo: Hasta 2 UIT (S/ 10 700) en total, conforme a los aportes efectivamente declarados por cada afiliado. Forma de pago: El retiro sería voluntario y se haría en dos desembolsos: Primera cuota: hasta 1 UIT (S/ 5 350) dentro de los 30 días calendario posteriores a la solicitud. Segunda cuota: el remanente (hasta 1 UIT) en los 30 días calendario posteriores al primer pago. Si el total a retirar es menor a 1 UIT, se entregaría en un solo desembolso. Requisitos para acceder: No haber recibido pensión ni estar actualmente pensionado. No tener trámite de pensión en curso (a menos que haya sido denegado por falta de aportes). No haberse trasladado a las AFP ni haber recibido el Bono de Reconocimiento. El retiro debe estar respaldado por el monto real aportado y registrado.

¿Cómo va el proyecto de retiro de AFP?

En trámite : La propuesta, principalmente el Proyecto de Ley 11292, se encuentra en las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso, en revisión técnica, sin dictamen aprobado todavía.

: La propuesta, principalmente el Proyecto de Ley 11292, se encuentra en las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso, en revisión técnica, sin dictamen aprobado todavía. Sin fecha de debate ni aprobación : No hay calendario oficial para pasar a Pleno ni para su eventual promulgación.

: No hay calendario oficial para pasar a Pleno ni para su eventual promulgación. Siguientes pasos : Luego de una eventual aprobación en comisiones, el proyecto iría al Pleno; al promulgarse en una ley, la ONP, con apoyo del MEF, tendría que publicar reglamentos para el trámite, habilitar plataformas en línea, definir cronograma con DNI, plazo de solicitudes y fechas de pago.

: Luego de una eventual aprobación en comisiones, el proyecto iría al Pleno; al promulgarse en una ley, la ONP, con apoyo del MEF, tendría que publicar reglamentos para el trámite, habilitar plataformas en línea, definir cronograma con DNI, plazo de solicitudes y fechas de pago. Indicativo: En caso de aprobación en el segundo semestre, los primeros pagos podrían iniciarse entre 20 a 30 días luego de presentar solicitudes, primero 1 UIT y luego el segundo pago, aunque aún sigue vigente la sombra de incertidumbre política sobre si ocurrirá antes de que concluya esta legislatura.

¿Hay fechas para el retiro de AFP?

No existe ninguna fecha oficial aún. No obstante, se especula que, de avanzar con rapidez, el proceso reglamentario podría completarse entre varias semanas o meses tras la aprobación. Hay puntos sobre ello que se deben tomar en cuenta.

Hasta julio 2025 , el trámite sigue en comisiones, sin dictamen confirmado. Tampoco se ha convocado discusión en Pleno ni se ha publicado norma alguna.

, el trámite sigue en comisiones, sin dictamen confirmado. Tampoco se ha convocado discusión en Pleno ni se ha publicado norma alguna. Por tanto, no hay sistema de registros ni plataforma habilitada (a diferencia de los retiros AFP, donde se usaron portales y fechas por dígito de DNI una vez aprobados los reglamentos).

¿Qué indicaciones se deben considerar?

Aprobación definitiva en Pleno : Solo entonces se sabrá con precisión fechas.

: Solo entonces se sabrá con precisión fechas. Publicación de reglamentos : La ONP y el MEF deberán indicar la plataforma, pasos a seguir, cronograma de pagos según DNI, plazos y condiciones.

: La ONP y el MEF deberán indicar la plataforma, pasos a seguir, cronograma de pagos según DNI, plazos y condiciones. Vigencias post promulgación : El reglamento suele entrar en vigencia 20–30 días después de publicado en El Peruano, con primeros depósitos en 30 días

: El reglamento suele entrar en vigencia 20–30 días después de publicado en El Peruano, con primeros depósitos en 30 días Posibles demoras: Si no se aprueba pronto, habrá que esperar a la próxima legislatura, lo que puede implicar reiniciar el proceso desde comisiones.

El retiro ONP 2025 es un proyecto con fuerte respaldo político y social por parte del Congreso, pero hasta julio de 2025 aún no tiene fecha de aprobación ni cronograma oficial. Los afiliados interesados deben seguir de cerca los comunicados del Congreso, MEF y ONP. Una vez legalizado, se habilitará una plataforma de consulta (con DNI) y se establecerán fechas de solicitud y pago.