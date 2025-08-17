Día del Niño 2025: estos lugares tendrían ingreso libre hoy, domingo 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto de 2025, Lima celebra una de las fechas más queridas por las familias: el Día del Niño, conmemoración que ocurre todos los años el tercer domingo de agosto. Esta jornada busca promover la felicidad, los derechos y el bienestar de los niños mediante actividades recreativas, culturales y educativas.

Es una oportunidad perfecta para que padres, madres y pequeños disfruten juntos sin gastar en entradas y compartan momentos inolvidables. Este año, redes sociales y fuentes oficiales han anunciado diversos espacios en la capital donde los niños podrán ingresar de forma gratuita o participar en eventos especiales, desde museos hasta parques, clubes metropolitanos y recintos temáticos. Aquí te contamos los detalles.

Espacios con ingreso libre para niños en Lima HOY, 17 de agosto

Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay, al norte de Lima, ha dispuesto entrada gratuita para niños de hasta 12 años este 16 y 17 de agosto. Los menores podrán explorar tres recorridos temáticos ("Tour de los Exploradores del Mundo", "Tour de los Guardianes del Rey" y "Tour de los Viajeros del Tiempo") junto con juegos inflables y talleres en "Castilandia".

Requisito: Registro previo vía WhatsApp al número 944574095 para recibir un cupón digital que se mostrará en la entrada. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Clubes metropolitanos de Lima (Serpar)

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) ha anunciado ingreso gratuito para niños menores de hasta 10 años o hasta 13 años, en sus diferentes clubes metropolitanos y espacios recreativos, incluidos el Circuito Mágico del Agua, durante este fin de semana.

En el Circuito Mágico del Agua (Parque de la Reserva), desde las 3:00 p.m., se llevará a cabo un evento infantil con tributos a Yola Polastri y la participación de Miss Rossi, además de los atractivos tradicionales como fuentes cibernéticas y juegos interactivos.

Entre los clubes metropolitanos participantes se encuentran:

Huáscar (Villa El Salvador)

Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)

Lloque Yupanqui (Los Olivos)

Manco Cápac (Carabayllo)

Cápac Yupanqui (Rímac)

Santa Rosa (Ancón)

San Pedro (Ancón)

Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)

Huiracocha (San Juan de Lurigancho)

La programación incluye shows infantiles, cuentacuentos, talleres de arte, caritas pintadas, granja educativa, feria, paseos, espectáculos y más.

Museo de la Catedral de Lima

Este domingo 17 (y también el lunes 18 de agosto), los niños de hasta 12 años ingresan gratis al Museo de la Catedral de Lima.

Horarios:

Domingo 17: de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lunes 18: de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se debe presentar DNI o carné de extranjería, y las entradas se adquieren en la puerta, hasta una hora antes del último recorrido.

Parque de las Leyendas — Festival "Batifest"

En la sede de Huachipa del Parque de las Leyendas, hoy domingo 17 de agosto se realiza el festival temático “Batifest”, inspirado en Batman.

Ingreso gratuito sólo para los primeros 25 niños y niñas que lleguen disfrazados como Batman. Se realizará un show infantil, cóctel de actividades con bandas de rock, concurso de cosplayers y zona market.