0
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Día del Niño 2025: estos lugares tendrían ingreso libre hoy, domingo 17 de agosto

Este fin de semana, miles de niños podrán divertirse gratuitamente en algunos espacios de Lima que han preparado eventos por la festividad.

Daniela Alvarado
Lugares que tendrán entradas gratis en este Día del Niño
Lugares que tendrán entradas gratis en este Día del Niño | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Este domingo 17 de agosto de 2025, Lima celebra una de las fechas más queridas por las familias: el Día del Niño, conmemoración que ocurre todos los años el tercer domingo de agosto. Esta jornada busca promover la felicidad, los derechos y el bienestar de los niños mediante actividades recreativas, culturales y educativas.

Día del Niño: revisa las mejores frases e imágenes de la fecha

PUEDES VER: Feliz Día del Niño | Las mejores frases e imágenes para celebrar a los más pequeños

Es una oportunidad perfecta para que padres, madres y pequeños disfruten juntos sin gastar en entradas y compartan momentos inolvidables. Este año, redes sociales y fuentes oficiales han anunciado diversos espacios en la capital donde los niños podrán ingresar de forma gratuita o participar en eventos especiales, desde museos hasta parques, clubes metropolitanos y recintos temáticos. Aquí te contamos los detalles.

Espacios con ingreso libre para niños en Lima HOY, 17 de agosto

    1. Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay, al norte de Lima, ha dispuesto entrada gratuita para niños de hasta 12 años este 16 y 17 de agosto. Los menores podrán explorar tres recorridos temáticos ("Tour de los Exploradores del Mundo", "Tour de los Guardianes del Rey" y "Tour de los Viajeros del Tiempo") junto con juegos inflables y talleres en "Castilandia".

Requisito: Registro previo vía WhatsApp al número 944574095 para recibir un cupón digital que se mostrará en la entrada. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

    1. Clubes metropolitanos de Lima (Serpar)

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) ha anunciado ingreso gratuito para niños menores de hasta 10 años o hasta 13 años, en sus diferentes clubes metropolitanos y espacios recreativos, incluidos el Circuito Mágico del Agua, durante este fin de semana.

En el Circuito Mágico del Agua (Parque de la Reserva), desde las 3:00 p.m., se llevará a cabo un evento infantil con tributos a Yola Polastri y la participación de Miss Rossi, además de los atractivos tradicionales como fuentes cibernéticas y juegos interactivos.

Entre los clubes metropolitanos participantes se encuentran:

  • Huáscar (Villa El Salvador)
  • Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)
  • Lloque Yupanqui (Los Olivos)
  • Manco Cápac (Carabayllo)
  • Cápac Yupanqui (Rímac)
  • Santa Rosa (Ancón)
  • San Pedro (Ancón)
  • Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)
  • Huiracocha (San Juan de Lurigancho)

La programación incluye shows infantiles, cuentacuentos, talleres de arte, caritas pintadas, granja educativa, feria, paseos, espectáculos y más.

    1. Museo de la Catedral de Lima

Este domingo 17 (y también el lunes 18 de agosto), los niños de hasta 12 años ingresan gratis al Museo de la Catedral de Lima.

Horarios:

  • Domingo 17: de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lunes 18: de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se debe presentar DNI o carné de extranjería, y las entradas se adquieren en la puerta, hasta una hora antes del último recorrido.

    1. Parque de las Leyendas — Festival "Batifest"

En la sede de Huachipa del Parque de las Leyendas, hoy domingo 17 de agosto se realiza el festival temático “Batifest”, inspirado en Batman.

Ingreso gratuito sólo para los primeros 25 niños y niñas que lleguen disfrazados como Batman. Se realizará un show infantil, cóctel de actividades con bandas de rock, concurso de cosplayers y zona market.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?

  2. Retiro ONP 2025: ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26 750?

  3. Retiro AFP 2025 de S/21 400 en Perú: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano