¿Se suspenden las clases escolares este miércoles 27 de agosto? Esto se sabe

En las redes sociales, se ha indicado que el miércoles 27 de agosto no habrá clases, esto generó una gran duda entre los padres de familia. Si eres uno de ellos, entonces debes saber el Estado peruano no ha suspendido las actividades académicas para esa fecha.

Sin embargo, un grupo de escolares no podrán asistir a clases el jueves 28 de agosto, por un importante motivo que te indicaremos. ¡Presta mucha atención, porque tu menor podría cambiar su horario de actividades!

¿Se suspenden las clases escolares este miércoles 27 de agosto?

Las clases a nivel nacional se desarrollaron con total normalidad el miércoles 27 de agosto. Sin embargo, el jueves 28 del presente mes, los escolares de la región Tacna no asistirán a clases porque es feriado regional.

De acuerdo a la Ley N°23849, en esta fecha se celebra la reincorporación de la ciudad, por ende, se establece que los trabajadores del sector público no laborarán, por ende, los colegios nacionales no realizará sus actividades con normalidad.

Las clases en Tacna se suspenderán el jueves 28 de agosto.

Feriados del 2025 en Perú

A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados y días no laborables que le restan al 2025. ¡Arma tus planes!