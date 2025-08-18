¿Se suspenden las clases escolares este miércoles 27 de agosto? Esto se sabe
Si eres padres de familia buscan conocer si el Minedu confirmó que no habrá clases a nivel nacional el miércoles 27 de agosto.
En las redes sociales, se ha indicado que el miércoles 27 de agosto no habrá clases, esto generó una gran duda entre los padres de familia. Si eres uno de ellos, entonces debes saber el Estado peruano no ha suspendido las actividades académicas para esa fecha.
Sin embargo, un grupo de escolares no podrán asistir a clases el jueves 28 de agosto, por un importante motivo que te indicaremos. ¡Presta mucha atención, porque tu menor podría cambiar su horario de actividades!
¿Se suspenden las clases escolares este miércoles 27 de agosto?
Las clases a nivel nacional se desarrollaron con total normalidad el miércoles 27 de agosto. Sin embargo, el jueves 28 del presente mes, los escolares de la región Tacna no asistirán a clases porque es feriado regional.
De acuerdo a la Ley N°23849, en esta fecha se celebra la reincorporación de la ciudad, por ende, se establece que los trabajadores del sector público no laborarán, por ende, los colegios nacionales no realizará sus actividades con normalidad.Las clases en Tacna se suspenderán el jueves 28 de agosto.
Feriados del 2025 en Perú
A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados y días no laborables que le restan al 2025. ¡Arma tus planes!
- Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90