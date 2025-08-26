- Hoy:
Cronograma de pensiones en el Banco de la Nación, septiembre 2025: Consulta cuándo inician los pagos del mes
El pago de las pensiones en ONP se ejecutará como todos los meses por medio del Banco de la Nación, y miles de ciudadanos tendrán la opción de cobrar.
Cada mes, miles de pensionistas en todo el Perú esperan con atención el pago de su pensión, un ingreso vital para enfrentar los gastos cotidianos. Para septiembre de 2025, el Banco de la Nación, en coordinación con la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha definido un cronograma oficial con fechas precisas según cada régimen y modalidad de pago.
Esta programación se realiza tanto por depósito en cuenta bancaria como mediante entrega a domicilio, buscando garantizar que los cobros sean oportunos, ordenados y sin aglomeraciones. A continuación, te contamos cuándo y cómo se realizará este proceso.Ciudadanos recibirán el pago de sus pensiones en septiembre / FOTO: Andina
Cronograma para pensionistas del Decreto Ley N° 19990 (ONP)
Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, Interbank, Scotiabank, GNB Perú y Banbif), según la inicial del apellido paterno:
- Letras A-C: viernes 5 de septiembre
- D-L: lunes 8 de septiembre
- M-Q: martes 9 de septiembre
- R-Z: miércoles 10 de septiembre
- Pensionistas bajo convenios internacionales e incluyendo Ley N° 27803: lunes 15 de septiembre
- Pago a domicilio: Se efectuará entre viernes 12 y domingo 21 de septiembre
Cronograma para otros regímenes especiales
Para pensionistas bajo otros regímenes derivados de normas legales especiales, el cronograma es el siguiente:
- Decreto Ley N° 18846
- Decreto Ley N° 20530 (y pensiones por encargo)
- Ley N° 30003 (pensionistas pesqueros)
- Ley N° 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo)
- Estos grupos recibirán el abono en cuenta bancaria el jueves 11 de septiembre, y el pago a domicilio también entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre.
Cobro para trabajadores del sector público
El cronograma de sueldos para los trabajadores del sector público también está definido por el Banco de la Nación, de acuerdo con resoluciones del MEF:
- Miércoles 17 de septiembre: Cobran ministerios como Educación (incluye universidades), Transportes, Defensa, Justicia, PCM, Congreso, MEF, Contraloría, entre otros
- Jueves 18 de septiembre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y la Defensoría del Pueblo
- Viernes 19 de septiembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec
- Lunes 22 de septiembre: Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional y Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
¿Cómo cobrar tu pensión o remuneración?
Abono en cuenta bancaria:
- Se efectúa según el cronograma correspondiente a tu régimen o sector.
- Puedes disponer del dinero a partir de esa fecha.
- Pago a domicilio:
- Aplica para quienes lo solicitaron.
- Se realiza entre las fechas especificadas (12 al 21 de septiembre para prácticamente todos los casos).
