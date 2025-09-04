Declaran feriado a nivel nacional tras penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: Gobierno confirma noticia

Este jueves 4 de septiembre, se jugó la penúltima fecha por las Eliminatorias Sudamericana 2026 y luego de finalizar el duelo, el Gobierno de Paraguay declaró feriado nacional por clasificar al Mundial tras 15 años. La selección albirroja empató 0-0 ante Ecuador, resultado que le fue suficiente para estar dentro de la Copa del Mundo.

Paraguay rompió una larga sequía en Asunción y aseguró su pasaje directo al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta noticia desató una locura total entre los hinchas, pero eso no es todo, ya que el presidente de la República, Santiago Peña, declaró feriado nacional.

Declaran feriado nacional en Paraguay este 5 de septiembre

"Se declara feriado nacional conforme con las disposiciones de la Ley N° 7544/2025 el día viernes 5 de setiembre de 2025 para conmemorar la histórica clasificación de la selección paraguaya ("La Albirroja") a la Copa Mundial de la FIFA 2026.", se indica en el comunicado.

Feriado nacional el viernes 5 de septiembre por clasificación de la selección paraguayana.

El feriado aplica tanto al sector público como al privado, aunque se exceptúan los servicios esenciales: especialmente los de salud, comercio exterior y recaudación tributaria. Esto significa que hospitales, emergencias médicas, cirugías programadas y otros servicios sanitarios continuarán operando normalmente.

Paraguay clasificó al Mundial 2026 tras empatar con Ecuador

Paraguay empató 0-0 ante Ecuador y llegó a 25 puntos, igualando a Colombia, pero aseguró su clasificación antes de la fecha final. Cabe señalar que en la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, Argentina, Ecuador y Brasil ya tenían su boleto asegurado, pero se sumaron a ellos Uruguay, Colombia y Paraguay, completando los 6 clasificados directos.

Este resultado pone fin a 15 años de ausencia en Copas del Mundo, ya que la última participación paraguaya fue en Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los cuartos de final. Además, representa el regreso más esperado de la Albirroja al Mundial, y su novena participación en la historia del torneo.