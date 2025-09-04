El 8 de septiembre no habrá clases por feriado regional: ¿qué alumnos se verán afectados?

Si bien el calendario oficial del 2025 marca un total de 16 feriados a nivel nacional, existen otras fechas que representan un descanso en favor de determinados sectores. Este es el caso del 8 de septiembre, que será día no laborable, pero solo para la región de Apurímac, que cada año recibe a miles de peregrinos y turistas.

En Apurímac, este día es considerado una fiesta regional no laborable en conmemoración a Nuestra Señora de Cocharcas. Este evento especial generará que el sector público goce de un día libre adicional, asimismo, las clases escolares se verán interrumpidas el lunes 8 de septiembre en este departamento de Perú.

La fiesta de Nuestra Señora de Cocharcas se conmemora cada 8 de septiembre en Apurímac.

El 8 de septiembre no habrá clases en Apurímac

El 8 de septiembre en Apurímac no hay clases escolares en colegios públicos y la mayoría de privados también se acogen a esta medida del día no laborable en toda la región, declarado oficialmente por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas. Además, universidades e institutos de Apurímac también suelen reprogramar actividades académicas.

Cabe destacar que el Gobierno peruano declaró este día como feriado regional no laborable en solemnidad central de la Virgen de Cocharcas, en el distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros, y el principal objetivo es fomentar la participación religiosa, cultural y turística en la festividad.

Por otro lado, los trabajadores del sector estatal que gozarán de este día no laborable deberán recuperar las horas en otros días, según coordinación con la empresa o entidad pública, pero en su mayoría, el tiempo establecido es dentro de los 10 días posteriores a la fecha.

Calendario de feriados nacionales restantes en 2025