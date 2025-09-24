Feriado regional en Piura 2025 | ¿Qué supermercados están abiertos HOY, 24 de septiembre?

El 24 de septiembre está marcado como feriado no laborable en el departamento de Piura, en el norte del Perú, en conmemoración de la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, también conocida como "La Mechita". Esta celebración religiosa y cultural tiene raíces antiguas y está consagrada por la Ley N° 15618, promulgada en 1965 durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry.

En este contexto, muchas instituciones públicas no atenderán o suspenderán sus servicios, aunque el alcance del feriado no siempre se aplica de igual manera en el ámbito privado. En ese sentido, es importante conocer qué comercios pueden permanecer abiertos, especialmente los supermercados, para que los ciudadanos puedan abastecerse adecuadamente durante la jornada festiva. AQUÍ conocerás los antecedentes del feriado y qué se sabe sobre los supermercados que podrían operar el 24 de septiembre en Piura.

Ciudadanos en Piura tienen feriado este 24 de septiembre / FOTO: Difusión

Detalles del feriado regional en Piura

El feriado está asociado a la devoción a la Virgen de las Mercedes, patrona de la región, una tradición que se celebra con misas, procesiones y actos culturales. a norma que oficializa este día no laborable es la Ley N° 15618, que determina que el 24 de septiembre debe ser considerado como día de descanso en la región piurana.

En la práctica, el feriado beneficia principalmente al sector público, que interrumpe sus labores ese día. En el sector privado, las empresas pueden acogerse al descanso, pero podrían negociar con su personal o mantener operaciones dependiendo del rubro o servicio.

En años previos, las actividades religiosas en Paita, donde se ubica el santuario principal de la Virgen de las Mercedes, concentran la programación central del día. Así, el 24 de septiembre es una fecha de recogimiento, devoción y celebración local, pero no un feriado nacional completo: otras regiones del Perú no están afectadas por esta disposición.

¿Qué sucede con los supermercados en Piura el 24 de septiembre?

Uno de los puntos que más interesa a los ciudadanos es si los supermercados mantendrán atención ese día, y en qué horario podrían funcionar. Aquí algunas consideraciones:

Normativa general de horarios

Durante los feriados nacionales, la mayoría de supermercados en Piura, como Plaza Vea, Tottus y Metro, suelen mantener sus horarios regulares. Dado que hoy, 24 de septiembre, es feriado regional en Piura, es importante verificar los horarios específicos del supermercado que planeas visitar, ya sea en su sitio web oficial, redes sociales, o llamando, ya que no hay una regla única para todos los supermercados.

Posibles supermercados abiertos

No hay una confirmación oficial reciente que detalle exactamente los supermercados que abrirán en Piura el 24 de septiembre de 2025, pero se debe tener en cuenta que los supermercados de grandes cadenas, como Plaza Vea, Tottus, y Metro, suelen funcionar normalmente durante los feriados.

Recomendaciones para los consumidores

Verificar anticipadamente: consultar páginas web, redes sociales o contacto telefónico del supermercado que te interese para confirmar si abrirá y en qué horario.

Acudir temprano: si algunos supermercados operan, es probable que lo hagan durante horas matutinas o hasta el mediodía.

Tener alternativas: estar preparado para recurrir a bodegas locales, almacenes barriales o mercados de barrio, que a veces sí funcionan en feriados, especialmente en zonas residenciales.