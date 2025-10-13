Trabajadores del sector público tendrán un aumento de sueldo: ¿Desde cuándo y quiénes son beneficiarios?

Tras la firma del Convenio Colectivo Centralizado 2025 - 2026 entre los sindicatos del sector público y el Poder Ejecutivo, muchos esperan que el aumento salarial llegue lo antes posible, ya que beneficiaría a más de 600 mil servidores pertenecientes a diversos regímenes laborales.

Según lo acordado, el incremento salarial sería de 100 y 50 soles, además, este grupo de trabajadores accederán a un bono extraordinario del mismo monto, con la finalidad de reconocer la labor que viene realizando este sector.

Trabajadores del sector público aumento de sueldo: ¿Quiénes se benefician?

La población debe saber que, los regímenes que acceden al incremento salarial de 100 soles serán los comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) y la Ley N° 29709, correspondiente a la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Mientras que los trabajadores públicos que laboren bajo el Decreto Legislativo N°728 y la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil, recibirán un aumento de 53 soles es su sueldo. Se debe tener en cuenta que el incremento será aplicable entre los servidores que perciben de manera mensual hasta 15,600 soles.

Trabajadores del sector público aumento de sueldo este 2026.

¿Desde cuándo inicia el aumento de sueldo a trabajadores públicos?

Por el momento, se desconoce desde qué fecha empezará el aumento de sueldo a trabajadores públicos, pero es posible que el incremento a favor de estos trabajadores comience los primeros meses del 2026. Por ello, se les recomienda estar al tanto de los anuncios que realice el Estado y los gremios.