Estado de emergencia en Lima: ¿Qué es el apagón eléctrico y desde cuándo iniciará?

El martes 21 de octubre, el presidente José Jerí, brindó su primer mensaje a la Nación y declaró a Lima Metropolitana en estado de emergencia durante 30 días. La medida generó sorpresa entre las personas, quienes buscan conocer más detalles de las acciones que se tomarán.

En el diario El Peruano se publicaron las medidas que comenzaron a regir desde el miércoles 22 de octubre en Lima y Callao. Una de ellas captó la atención de los ciudadanos, ya que se trata de un apagón eléctrico en las cárceles.

Estado de emergencia: ¿Qué es el apagón eléctrico?

Durante el estado de emergencia, se estableció un apagón eléctrico en penales, esto quiere decir que, solo está permitido el uso de iluminación básica. Esta medida buscan que los reos no puedan hacer uso de equipos electrónicos no autorizados.

El estado de emergencia tendrá una duración de 30 días.

Además, se realizará el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones instaladas de manera ilícita en los establecimientos penitenciarios. Las medidas buscan que la delincuencia y extorsiones disminuyan en el país.

¿Hay toque de queda en Lima?

Hasta el momento, el gobierno de José Jerí, no ha implementado el toque de queda en Lima Metropolitana. Esto quiere decir que no hay un horario de restricción para la población; sin embargo, las Fuerzas Armadas podrán intervenir de acuerdo a los Decretos Legislativos N° 1186 y 1095.