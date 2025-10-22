Estado de emergencia en Lima: ¿Qué es el apagón eléctrico y desde cuándo iniciará?

0
Flamengo vs Racing EN VIVO, semifinal de Copa Libertadores
El estado de emergencia cuenta con diversas medidas, una de ellas, es el apagón eléctrico y gran parte de la población busca conocer en qué consiste.

Roxana Aliaga
El presidente José Jerí anunció que el estado de emergencia durará 30 días.
El presidente José Jerí anunció que el estado de emergencia durará 30 días. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
El martes 21 de octubre, el presidente José Jerí, brindó su primer mensaje a la Nación y declaró a Lima Metropolitana en estado de emergencia durante 30 días. La medida generó sorpresa entre las personas, quienes buscan conocer más detalles de las acciones que se tomarán.

Conoce qué actividades necesitan permiso ante la declaración del estado de emergencia.

En el diario El Peruano se publicaron las medidas que comenzaron a regir desde el miércoles 22 de octubre en Lima y Callao. Una de ellas captó la atención de los ciudadanos, ya que se trata de un apagón eléctrico en las cárceles.

Estado de emergencia: ¿Qué es el apagón eléctrico?

Durante el estado de emergencia, se estableció un apagón eléctrico en penales, esto quiere decir que, solo está permitido el uso de iluminación básica. Esta medida buscan que los reos no puedan hacer uso de equipos electrónicos no autorizados.

estado de emergencia

El estado de emergencia tendrá una duración de 30 días.

Además, se realizará el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones instaladas de manera ilícita en los establecimientos penitenciarios. Las medidas buscan que la delincuencia y extorsiones disminuyan en el país.

¿Hay toque de queda en Lima?

Hasta el momento, el gobierno de José Jerí, no ha implementado el toque de queda en Lima Metropolitana. Esto quiere decir que no hay un horario de restricción para la población; sin embargo, las Fuerzas Armadas podrán intervenir de acuerdo a los Decretos Legislativos N° 1186 y 1095.

