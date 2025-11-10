- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Banco de la Nación anuncia buena noticia: usuarios tendrán primera agencia financiera en frontera con Brasil
El Banco de la Nación inaugura una nueva agencia en frontera peruana, donde no existe otra sede bancaria comercial. Ciudadanos podrán realizar sus trámites.
El Banco de la Nación (BN) sigue expandiendo sus servicios financieros a nivel nacional, y recientemente confirmó la apertura de un nuevo local en la localidad de Iberia, Madre de Dios. Esta acción representa un importante beneficio para la ciudadanía de la zona, puesto que no contaban con más ofertas bancarias comerciales.
PUEDES VER: ¿Nuevo paro nacional? Confirman marcha contra el Congreso este 14 de noviembre a cargo de la Generación Z
El anuncio se realizó mediante las cuentas oficiales de la entidad financiera y fue bien recibido por los usuarios. Esta nueva sede del BN se ubicará cerca de la frontera con Brasil, por lo que las familias de esta apartada zona de la región Madre de Dios tendrán acceso a realizar operaciones financieras.
El Banco de la Nación abre sede en la localidad de Iberia, Madre de Dios.
"¿Para cuándo otra agencia en la ciudad de Puerto Maldonado? Años pasados había tres sedes, ahora solo hay una y con pésima atención", "¿Para cuándo una agencia en mi distrito de Quehue, provincia de Canas, región Cusco? Tenemos que viajar 3 horas para realizar un trámite. Por favor", fueron algunos de los pedidos en redes sociales.
¿Qué servicios ofrece el Banco de la Nación?
El Banco de la Nación ofrece una amplia variedad de servicios financieros dirigidos principalmente a los ciudadanos y entidades del sector público en el Perú. Entre sus principales servicios se encuentran la apertura de cuentas de ahorro y corriente, el pago de sueldos y pensiones del Estado, el cobro de programas sociales, el pago de tributos y tasas gubernamentales, así como la emisión y uso de tarjetas de débito.
Además, brinda servicios de préstamos personales, transferencias nacionales e internacionales, giros, cambio de moneda y atención de trámites relacionados con el Estado. Su objetivo es facilitar el acceso a servicios bancarios, especialmente en zonas donde otras instituciones financieras no tienen presencia.
¿Dónde queda la localidad de Iberia, Madre de Dios?
La localidad de Iberia se encuentra ubicada en la provincia de Tahuamanu, en la región de Madre de Dios, al sureste del Perú. Está situada cerca de la frontera con Brasil y Bolivia, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio y la integración fronteriza.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90