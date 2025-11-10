Banco de la Nación anuncia buena noticia: usuarios tendrán primera agencia financiera en frontera con Brasil

El Banco de la Nación (BN) sigue expandiendo sus servicios financieros a nivel nacional, y recientemente confirmó la apertura de un nuevo local en la localidad de Iberia, Madre de Dios. Esta acción representa un importante beneficio para la ciudadanía de la zona, puesto que no contaban con más ofertas bancarias comerciales.

El anuncio se realizó mediante las cuentas oficiales de la entidad financiera y fue bien recibido por los usuarios. Esta nueva sede del BN se ubicará cerca de la frontera con Brasil, por lo que las familias de esta apartada zona de la región Madre de Dios tendrán acceso a realizar operaciones financieras.

El Banco de la Nación abre sede en la localidad de Iberia, Madre de Dios.

"¿Para cuándo otra agencia en la ciudad de Puerto Maldonado? Años pasados había tres sedes, ahora solo hay una y con pésima atención", "¿Para cuándo una agencia en mi distrito de Quehue, provincia de Canas, región Cusco? Tenemos que viajar 3 horas para realizar un trámite. Por favor", fueron algunos de los pedidos en redes sociales.

¿Qué servicios ofrece el Banco de la Nación?

El Banco de la Nación ofrece una amplia variedad de servicios financieros dirigidos principalmente a los ciudadanos y entidades del sector público en el Perú. Entre sus principales servicios se encuentran la apertura de cuentas de ahorro y corriente, el pago de sueldos y pensiones del Estado, el cobro de programas sociales, el pago de tributos y tasas gubernamentales, así como la emisión y uso de tarjetas de débito.

Además, brinda servicios de préstamos personales, transferencias nacionales e internacionales, giros, cambio de moneda y atención de trámites relacionados con el Estado. Su objetivo es facilitar el acceso a servicios bancarios, especialmente en zonas donde otras instituciones financieras no tienen presencia.

¿Dónde queda la localidad de Iberia, Madre de Dios?

La localidad de Iberia se encuentra ubicada en la provincia de Tahuamanu, en la región de Madre de Dios, al sureste del Perú. Está situada cerca de la frontera con Brasil y Bolivia, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio y la integración fronteriza.