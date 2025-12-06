- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Real Plaza anuncia nuevo horario de atención en diciembre a nivel nacional por Navidad
Con la finalidad de que sus clientes puedan realizar sus compras para Navidad, Real Plaza confirmó un nuevo horario de atención en todos sus locales.
Real Plaza es uno de los centros comerciales más visitados por la población y cuenta con diversas sedes en el territorio peruano. Mediante sus redes sociales, la conocida empresa dio a conocer que cambiará su horario de atención por Navidad con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus visitantes.
PUEDES VER: Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho | ¿Dónde estará ubicado y cuántas tiendas tendrá?
Nuevo horario de Real Plaza por Navidad
A través de sus cuentas oficiales, Real Plaza dio a conocer que extenderá su horario de atención al público en algunas fechas. Esto permitirá que los ciudadanos puedan realizar sus compras con total tranquilidad en fechas claves de fiestas por fin de año. La noticia fue muy bien recibido por los cibernautas.
"¡Que no falte nada en esta Navidad! Este mes contaremos con horario extendido para que consigas todo lo que necesites y disfrutar de la temporada en todos los Real Plaza a nivel nacional", indica el post que se publicó en Instagram. A continuación, conocerás los cambios que se hicieron.
- 6, 7, 12, 13, 19, 20 y 21 de diciembre - Hasta las 11 p.m.
- 22 y 23 de diciembre - Hasta las 12 a.m.
- 24 de diciembre - Hasta las 9 p.m.
Comunicado de Real Plaza. (Foto: Real Plaza)
Establecimientos de Real Plaza en Lima
Si desconoces dónde están ubicados los diversos centros comerciales que tiene Real Plaza en la capital, entonces revisa este listado, porque quizá hay uno cerca al lugar donde estás.
- Real Plaza Centro Civico
- Real Plaza Pro
- Real Plaza Salaverry
- Real Plaza Primavera
- Real Plaza Puruchuco
- Real Plaza Santa Clara
- Real Plaza VMT
- Real Plaza Guardia Civil
- Real Plaza Independencia
¿Cuáles son las tiendas principales de Real Plaza?
Los centros comerciales de Real Plaza albergan una amplia gama de tiendas por departamento, supermercados, tiendas para el hogar, y servicios como: Plaza Vea, Promart, Oechsle, Cineplanet, entre otras.
- 1
Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje
- 2
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 3
Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90