0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Real Plaza anuncia nuevo horario de atención en diciembre a nivel nacional por Navidad

Con la finalidad de que sus clientes puedan realizar sus compras para Navidad, Real Plaza confirmó un nuevo horario de atención en todos sus locales.

Roxana Aliaga
Real Plaza anunció que extenderá su horario de atención por Navidad 2025.
Real Plaza anunció que extenderá su horario de atención por Navidad 2025. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Real Plaza es uno de los centros comerciales más visitados por la población y cuenta con diversas sedes en el territorio peruano. Mediante sus redes sociales, la conocida empresa dio a conocer que cambiará su horario de atención por Navidad con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus visitantes.

San Juan de Lurigancho tendrá un nuevo centro comercial este 2025.

PUEDES VER: Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho | ¿Dónde estará ubicado y cuántas tiendas tendrá?

Nuevo horario de Real Plaza por Navidad

A través de sus cuentas oficiales, Real Plaza dio a conocer que extenderá su horario de atención al público en algunas fechas. Esto permitirá que los ciudadanos puedan realizar sus compras con total tranquilidad en fechas claves de fiestas por fin de año. La noticia fue muy bien recibido por los cibernautas.

"¡Que no falte nada en esta Navidad! Este mes contaremos con horario extendido para que consigas todo lo que necesites y disfrutar de la temporada en todos los Real Plaza a nivel nacional", indica el post que se publicó en Instagram. A continuación, conocerás los cambios que se hicieron.

  • 6, 7, 12, 13, 19, 20 y 21 de diciembre - Hasta las 11 p.m.
  • 22 y 23 de diciembre - Hasta las 12 a.m.
  • 24 de diciembre - Hasta las 9 p.m.
real plaza

Comunicado de Real Plaza. (Foto: Real Plaza)

Establecimientos de Real Plaza en Lima

Si desconoces dónde están ubicados los diversos centros comerciales que tiene Real Plaza en la capital, entonces revisa este listado, porque quizá hay uno cerca al lugar donde estás.

  • Real Plaza Centro Civico
  • Real Plaza Pro
  • Real Plaza Salaverry
  • Real Plaza Primavera
  • Real Plaza Puruchuco
  • Real Plaza Santa Clara
  • Real Plaza VMT
  • Real Plaza Guardia Civil
  • Real Plaza Independencia

¿Cuáles son las tiendas principales de Real Plaza?

Los centros comerciales de Real Plaza albergan una amplia gama de tiendas por departamento, supermercados, tiendas para el hogar, y servicios como: Plaza Vea, Promart, Oechsle, Cineplanet, entre otras.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje

  2. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  3. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano