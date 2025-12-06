Real Plaza anuncia nuevo horario de atención en diciembre a nivel nacional por Navidad

Real Plaza es uno de los centros comerciales más visitados por la población y cuenta con diversas sedes en el territorio peruano. Mediante sus redes sociales, la conocida empresa dio a conocer que cambiará su horario de atención por Navidad con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus visitantes.

Nuevo horario de Real Plaza por Navidad

A través de sus cuentas oficiales, Real Plaza dio a conocer que extenderá su horario de atención al público en algunas fechas. Esto permitirá que los ciudadanos puedan realizar sus compras con total tranquilidad en fechas claves de fiestas por fin de año. La noticia fue muy bien recibido por los cibernautas.

"¡Que no falte nada en esta Navidad! Este mes contaremos con horario extendido para que consigas todo lo que necesites y disfrutar de la temporada en todos los Real Plaza a nivel nacional", indica el post que se publicó en Instagram. A continuación, conocerás los cambios que se hicieron.

6, 7, 12, 13, 19, 20 y 21 de diciembre - Hasta las 11 p.m.

22 y 23 de diciembre - Hasta las 12 a.m.

24 de diciembre - Hasta las 9 p.m.

Comunicado de Real Plaza. (Foto: Real Plaza)

Establecimientos de Real Plaza en Lima

Si desconoces dónde están ubicados los diversos centros comerciales que tiene Real Plaza en la capital, entonces revisa este listado, porque quizá hay uno cerca al lugar donde estás.

Real Plaza Centro Civico

Real Plaza Pro

Real Plaza Salaverry

Real Plaza Primavera

Real Plaza Puruchuco

Real Plaza Santa Clara

Real Plaza VMT

Real Plaza Guardia Civil

Real Plaza Independencia

¿Cuáles son las tiendas principales de Real Plaza?

Los centros comerciales de Real Plaza albergan una amplia gama de tiendas por departamento, supermercados, tiendas para el hogar, y servicios como: Plaza Vea, Promart, Oechsle, Cineplanet, entre otras.