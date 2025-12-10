0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre: Consulta AQUÍ si eres beneficiario

Si quieres renovar tu DNI azul sin ganar dinero, entonces no puedes dejar pasar la campaña de DNI electrónico gratis que está realizando el Reniec.

Roxana Aliaga
El Reniec confirmó una nueva campaña de DNI electrónico gratis.
El Reniec confirmó una nueva campaña de DNI electrónico gratis. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis a favor de la población. Estas iniciativas buscan que gran porcentaje de peruanos pueda emitir su voto en las elecciones 2026 con el nuevo Documento de Identidad.

Municipalidad de Comas anunció que está realizando una campaña de DNI electrónico gratis.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis: quiénes eran los beneficiarios y cuáles eran los requisitos

Por ello, junto a la Municipalidad distrital de Tambillo se anunció que el viernes 12 de diciembre se realizará una campaña especial de DNI electrónico que comenzará a las 8:30 de la mañana. A continuación, te brindamos todos los detalles.

Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre

De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad Distrital de Tambillo, esta campaña está disponible para menores de 17 años y adultos mayores de 60. Si estás en este rango de edad, entonces acceder al beneficio.

La iniciativa del Reniec se llevará a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Tambillo. Si la persona que va a solicitar el cambio de DNI es menor de edad, entonces debe ir acompañado de un apoderado o padre, además, no es necesario llevar fotografía.

dni electronico

Campaña de DNI electrónico gratis.

A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que podrás realizar en esta nueva campaña de DNI electrónico que está realizando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

  • Renovación por caducidad (menores de 0 a 17 años y mayores de 60)
  • Duplicado de DNI
  • Inscripción por primera vez (para mayores y menores de edad)
  • Cambio de DNI de menor a mayor de edad (para jóvenes de 17 años)
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima recuperó avenida principal que disminuirá la congestión vehicular

  2. Resultados evaluación Ascenso Docente 2025: Lista FINAL de maestros clasificados, según Minedu

  3. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano