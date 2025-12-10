Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre: Consulta AQUÍ si eres beneficiario

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis a favor de la población. Estas iniciativas buscan que gran porcentaje de peruanos pueda emitir su voto en las elecciones 2026 con el nuevo Documento de Identidad.

Por ello, junto a la Municipalidad distrital de Tambillo se anunció que el viernes 12 de diciembre se realizará una campaña especial de DNI electrónico que comenzará a las 8:30 de la mañana. A continuación, te brindamos todos los detalles.

Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre

De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad Distrital de Tambillo, esta campaña está disponible para menores de 17 años y adultos mayores de 60. Si estás en este rango de edad, entonces acceder al beneficio.

La iniciativa del Reniec se llevará a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Tambillo. Si la persona que va a solicitar el cambio de DNI es menor de edad, entonces debe ir acompañado de un apoderado o padre, además, no es necesario llevar fotografía.

Campaña de DNI electrónico gratis.

A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que podrás realizar en esta nueva campaña de DNI electrónico que está realizando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.