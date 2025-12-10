- Hoy:
Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre: Consulta AQUÍ si eres beneficiario
Si quieres renovar tu DNI azul sin ganar dinero, entonces no puedes dejar pasar la campaña de DNI electrónico gratis que está realizando el Reniec.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis a favor de la población. Estas iniciativas buscan que gran porcentaje de peruanos pueda emitir su voto en las elecciones 2026 con el nuevo Documento de Identidad.
Por ello, junto a la Municipalidad distrital de Tambillo se anunció que el viernes 12 de diciembre se realizará una campaña especial de DNI electrónico que comenzará a las 8:30 de la mañana. A continuación, te brindamos todos los detalles.
Trámite de DNI electrónico gratis este 12 de diciembre
De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad Distrital de Tambillo, esta campaña está disponible para menores de 17 años y adultos mayores de 60. Si estás en este rango de edad, entonces acceder al beneficio.
La iniciativa del Reniec se llevará a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Tambillo. Si la persona que va a solicitar el cambio de DNI es menor de edad, entonces debe ir acompañado de un apoderado o padre, además, no es necesario llevar fotografía.
Campaña de DNI electrónico gratis.
A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que podrás realizar en esta nueva campaña de DNI electrónico que está realizando el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Renovación por caducidad (menores de 0 a 17 años y mayores de 60)
- Duplicado de DNI
- Inscripción por primera vez (para mayores y menores de edad)
- Cambio de DNI de menor a mayor de edad (para jóvenes de 17 años)
