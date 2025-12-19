Show de 'Navidad en Lima' en el Hotel Bolívar regresa tras varios años: fechas y horario del espectáculo GRATIS

Mediante sus redes sociales, la Gerencia Cultural de la Municipalidad de Lima anunció que se realizará el 'Show Navidad en Lima' tras casi 15 años de ausencia. La noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos, quienes aseguran que disfrutaban de este espectáculo cuando eran niños.

El espectáculo se realizará en el frontis del Hotel Gran Bolívar y el espectáculo estará liderado por Gloria María Solari y el Coro Municipal Música para Crecer. Este show contará con luces y fuegos artificiales que crearán un ambiente mágico.

¿Cuándo es el show 'Navidad en Lima'?

Las personas deben saber que este espectáculo navideño es gratuito y contará con tres fechas a favor de las personas que se animen a disfrutar del show. Según la información brindada, las presentaciones serán el 19, 20 y 21 de diciembre.

El espectáculo comienza a las 7:00 de la noche, así que no dudes en disfrutar del show navideño junto a tu familia y seres queridos. Rápidamente, la publicación se hizo viral en redes sociales y más de un cibernauta dudó en expresar su alegría.

"Navidad en Lima para recordar ahí estaremos cantando desde las ventanas", "Después de 15 años creo… que chévere", "Iba con mi esposa y mis 2 hijos, que ya son grandes, ahora toca ir con la nieta", "No puedo creer que ahora seré espectadora de un increíble espectáculo", "Se extrañaba este show navideño", indican algunos comentarios.