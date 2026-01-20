Ingreso GRATIS al Parque de las Aguas 2026: ¿quiénes pueden acceder SIN PAGAR todo el año?

La diversión está garantizada para todo el 2026 en la capital, pues así como ya se confirmó los precios para el ingreso al Parque de las Leyendas y más centros de recreación, ahora los ciudadanos recibieron excelente noticia que les beneficiará en términos económicos, pues se confirmó que el acceso al Parque de las Aguas será gratuito para un sector de personas.

Definitivamente es el Parque de las Aguas uno de los atractivos turísticos y de diversión más importantes de Lima, pues todos los días llegan miles de ciudadanos a pasar un grato momento y compartir con la familia en las diversas actividades que ofrece el recinto.

Justamente por ello hoy tenemos una gran novedad. ¡Ingreso libre para miles de personas durante todo el 2026! ¿Quiénes podrán acceder al beneficio, qué se debe presentar y en qué días se puede hacer efectivo el acceso? A continuación dejamos los datos que necesitas conocer.

¿Quiénes pueden ingresar gratis al Parque de las Aguas todo el 2026?

Si bien el Parque de las Aguas cuenta con una tarifa única de 5 nuevos soles para todos sus asistentes, hay un grupo específico de personas que ingresará totalmente gratis todo el año y en cualquier fecha del mismo.

Niños hasta los 5 años presentando DNI | GRATIS

Por otro lado, aunque el ingreso no es gratuito, hay dos grupos de personas que gozan con un 50% de descuento sobre el costo total de la entrada

Adultos mayores desde los 65 años debidamente identificados | Pagarán 2.50 soles

Personas con discapacidad presentando su carné CONADIS | Pagarán 2.50 soles