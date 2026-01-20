- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Monaco
- Inter vs Arsenal
- Universitario vs Melgar
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Ingreso GRATIS al Parque de las Aguas 2026: ¿quiénes pueden acceder SIN PAGAR todo el año?
Miles de personas podrán ingresar al Parque de las Aguas completamente gratis por todo el 2026.
La diversión está garantizada para todo el 2026 en la capital, pues así como ya se confirmó los precios para el ingreso al Parque de las Leyendas y más centros de recreación, ahora los ciudadanos recibieron excelente noticia que les beneficiará en términos económicos, pues se confirmó que el acceso al Parque de las Aguas será gratuito para un sector de personas.
PUEDES VER: Vecinos de SJM recibieron excelente noticia: se inauguró espacio que brindará ayuda a miles
Definitivamente es el Parque de las Aguas uno de los atractivos turísticos y de diversión más importantes de Lima, pues todos los días llegan miles de ciudadanos a pasar un grato momento y compartir con la familia en las diversas actividades que ofrece el recinto.
Justamente por ello hoy tenemos una gran novedad. ¡Ingreso libre para miles de personas durante todo el 2026! ¿Quiénes podrán acceder al beneficio, qué se debe presentar y en qué días se puede hacer efectivo el acceso? A continuación dejamos los datos que necesitas conocer.
¿Quiénes pueden ingresar gratis al Parque de las Aguas todo el 2026?
Si bien el Parque de las Aguas cuenta con una tarifa única de 5 nuevos soles para todos sus asistentes, hay un grupo específico de personas que ingresará totalmente gratis todo el año y en cualquier fecha del mismo.
- Niños hasta los 5 años presentando DNI | GRATIS
Por otro lado, aunque el ingreso no es gratuito, hay dos grupos de personas que gozan con un 50% de descuento sobre el costo total de la entrada
- Adultos mayores desde los 65 años debidamente identificados | Pagarán 2.50 soles
- Personas con discapacidad presentando su carné CONADIS | Pagarán 2.50 soles
Estas son las tarifas del Parque de las Aguas
- 1
Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
- 2
Municipalidad de Lima avanza con dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas
- 3
La mejor noticia para conductores en Lima: se incorpora plan de desvío para mejorar el tránsito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90