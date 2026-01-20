- Hoy:
Nuevas tarifas de ingreso en Parque de las Leyendas para todo el 2026: precios actualizados en sus 2 sedes
Excelentes noticias para quienes visiten el Parque de las Leyendas este 2026. Nuevas tarifas y quiénes ingresan gratis todo el año.
A propósito de las vacaciones escolares 2026, miles de familias optan por realizar actividades recreativas en diversos centros de diversiones para distraer a los más pequeños del hogar y pasar tiempo juntos. De esta forma, el Parque de las Leyendas confirmó cuáles son las nuevas tarifas actualizadas para este año, y de esta forma invitar a todos a que visiten sus dos instalaciones.
De acuerdo a la información difundida por la Municipalidad de Lima, entidad encargada de gestionar la administración del recinto, ya se actualizaron los precios para todos los ingresos en las sedes ubicadas en San Miguel y Huachipa. Además, se confirmó qué personas tendrán acceso gratuito toto el año.
Nuevas tarifas del Parque de las Leyendas en 2026
- Entrada general (adultos): 20 soles
- Niños de 3 a 12 años: 10 soles
- Adultos mayores (60 años a más): 4 soles
Entradas al parque de las Leyendas
¿Quiénes pueden ingresar gratis al Parque de las Leyendas?
Personas con discapacidad pueden ingresar sin costo al Parque de las Leyendas acompañadas de una persona. Para poder hacer uso del beneficio, el o la ciudadana deberá presentar su carné vigente del Conadis.
Horario de atención del Parque de las Leyendas
- Atención al público en general: lunes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Venta de entradas: hasta las 4:00 p. m.
¿Dónde queda el Parque de las Leyendas?
Hay dos sedes del Parque de las Leyendas en Lima, a continuación detallamos las direcciones exactas.
- Sede San Miguel: Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel.
- Sede Huachipa: Av. Las Torres, Ate
