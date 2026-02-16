0
Municipalidad de Jesús María mejorará transitabilidad peatonal con remodelación de importante vía en el distrito

Los vecinos de Jesús María serán beneficiados con un nuevo plan de mejora que viene ejecutando la municipalidad del distrito.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Jesús María anuncia renovaciones
A lo largo de su gestión, el alcalde del distrito de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares, ha venido organizando la creación de diversas obras a favor de la calidad de vida de sus ciudadanos. Entre ellas resalta la construcción de espacios recreativos, lugares para fomentar el deporte y mucho más.

Bajo esta misma línea, el pasado 15 de febrero las autoridades anunciaron la ejecución de un nuevo proyecto por medio de sus redes sociales oficiales, y causaron revuelo entre los vecinos, quienes mostraron el respaldo frente a estas acciones que se están realizando para optimizar el ambiente.

Se trata de la labor llevada a cabo por el equipo de Obras Públicas de la municipalidad, el cual se está encargando de la refacción y mantenimiento en la cuadra 11 del Jr. Horacio Urteaga (Zona 4), con el objetivo de mejorar la transitabilidad peatonal y ofrecer un nivel de seguridad mucho más alto a los ciudadanos.

En la publicación de la página social de la comuna de Jesús María, también se puede visualizar un carrete de imágenes que muestran cómo se viene desarrollando cada intervención en el área que será completamente renovada.

Municipalidad de Jesús María

Vecinos podrán aprovechar remodelaciones en zona clave del distrito / FOTO: Municipalidad de Jesús María

"Estas acciones forman parte de nuestro compromiso por mantener calles en buen estado y construir una ciudad más ordenada y accesible para todos.", dice el mensaje compartido en la plataforma de Facebook de la entidad.

