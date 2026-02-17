Campaña escolar 2026: REVISA AQUÍ los mejores descuentos y ofertas de útiles para el regreso a clases

Nos encontramos a pocas semanas de iniciar un nuevo año escolar en 2026, situación que viene preocupando a los padres de familia, ya que muchos aún están realizando las compras de útiles necesarios para que sus menores puedan regresar a las aulas con todos los implementos solicitados.

Frente a este escenario que cada vez es más cercano, las diferentes marcas, supermercados y ferias en el Perú, han decidido generar ofertas, descuentos e increíbles promociones que se podrán aprovechar durante la campaña. Algunas iniciaron desde enero y se extenderán hasta el mes de abril.

Campañas por regreso a clases 2026

A través de la señal de América TV, se dio a conocer qué productos son los más solicitados en estas fechas y con mayor porcentaje se registraron los cuadernos y los estuches de pintura o manualidades, los cuales son elementos clave para los alumnos del nivel inicial y primario.

Ofertas en supermercados

En empresas como Tailoy, que es un sello dedicado únicamente al rubro de la comercialización y distribución de útiles escolares, artículos de oficina, papelería y juguetería, podrás encontrar ofertas en impresoras, artículos que son primordiales para el año lectivo.

Campaña escolar 2026 tiene ofertas en cierra puertas / FOTO: Tailoy

Ferias escolares 2026