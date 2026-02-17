- Hoy:
Campaña escolar 2026: REVISA AQUÍ los mejores descuentos y ofertas de útiles para el regreso a clases
La campaña escolar de 2026 sigue generando interés en los padres de familia, pues pronto se dará inicio al año lectivo en colegios públicos y privados.
Nos encontramos a pocas semanas de iniciar un nuevo año escolar en 2026, situación que viene preocupando a los padres de familia, ya que muchos aún están realizando las compras de útiles necesarios para que sus menores puedan regresar a las aulas con todos los implementos solicitados.
Frente a este escenario que cada vez es más cercano, las diferentes marcas, supermercados y ferias en el Perú, han decidido generar ofertas, descuentos e increíbles promociones que se podrán aprovechar durante la campaña. Algunas iniciaron desde enero y se extenderán hasta el mes de abril.
Campañas por regreso a clases 2026
A través de la señal de América TV, se dio a conocer qué productos son los más solicitados en estas fechas y con mayor porcentaje se registraron los cuadernos y los estuches de pintura o manualidades, los cuales son elementos clave para los alumnos del nivel inicial y primario.
Ofertas en supermercados
En empresas como Tailoy, que es un sello dedicado únicamente al rubro de la comercialización y distribución de útiles escolares, artículos de oficina, papelería y juguetería, podrás encontrar ofertas en impresoras, artículos que son primordiales para el año lectivo.
Campaña escolar 2026 tiene ofertas en cierra puertas / FOTO: Tailoy
Ferias escolares 2026
- Expoferia Escolar 2026 (MegaPlaza Independencia): Del 7 de febrero al 15 de marzo, 1er nivel frente al BCP. Incluye útiles, juegos y activaciones.
- Megaferia Escolar Tai Loy 2026: Se realizó del 5 al 7 de enero en el Centro de Exposiciones Jockey, Surco.
- Feria Escolar Trujillo Eduka 2026: Del 9 de febrero al 9 de abril en el Complejo Deportivo Mansiche, Trujillo.
- Feria Mayorista Centro de Lima: Jr. Santa Rosa 717, venta por mayor y menor.
