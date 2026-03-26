RENIEC lanza "Entregatón": recoge tu DNI tramitado en campañas gratuitas en estos tres distritos de Lima

¿Todavía no recoges tu Documento Nacional de Identidad (DNI)? Si lo tramitaste pero aún no vas por él, pierde cuidado, porque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ofrece ahora una nueva campaña a favor de todos los que tienen pendiente esta acción.

'Entregatón' se realizara desde este 27 de marzo gracias a RENIEC

La actividad, denominada el 'Entregatón', se confirmó en las últimas horas a través de los canales oficiales de la entidad. La información indica detalle a detalle cómo se desarrollará el evento, qué días será, las ubicaciones para acudir y demás datos que se requieren conocer.

De esta manera, aquellos individuos que hayan participado de campañas gratis en determinadas zonas de Lima, podrán acercarse a estos puntos habilitados únicamente para que la documentación sea entregada de manera personal.

Según lo comunicado, las jornadas que se llevarán a cabo durante cuatro días, han sido gestionadas por los representantes luego de identificar un considerable número de DNI que aún no son recogidos. Revisa desde cuándo podrás recibir tu DNI.

DNI podrá ser recogido en tres distritos de Lima

RENIEC anuncia ‘Entregatón’

La ejecución de la entrega de DNI, está dirigida a las personas que realizaron el trámite en campañas gratuitas en tres distritos de Lima. El horario es de 09.00 am. a 2.00 p. m., en diferentes fechas.

“Si tramitaste tu DNI en nuestras campañas gratuitas dirigidas a poblaciones vulnerables en #Rímac, #VillaElSalvador o #Cañete, este mensaje es para ti.”, dice el mensaje que envió RENIEC vía plataforma de Facebook.

Distritos y horarios para recojo de DNI

Viernes 27 de marzo de 2026: la entrega se efectuará en el Jr. Chiclayo 591 (Local Municipal compromiso 1), en el Rímac.

Sábado 28 de marzo de 2026: estará en Villa del Adulto Mayor, sector 3 Grupo 8, en Villa El Salvador.

Sábado 28 de marzo de 2026: será en Estadio Ricardo Palma, ubicado en la avenida San Martín 350, urbanización Santa Isabel, en Carabayllo.

Lunes 6 y martes 7 de abril: Plaza de Armas de Cañete (Frontis de la Municipalidad de Cañete)

¿Qué hacer antes de acudir al ‘Entregatón’?

Los peruanos deben comprobar si su DNI se encuentra al 100 % listo para su recojo, además considerar que, la entrega respectiva se realizará en el mismo distrito donde se efectuó el trámite.