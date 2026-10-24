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Municipalidad de SMP realiza importantes labores que beneficiarán a vecinos de zonas en riesgo
La Municipalidad de San Martín de Porres ejecuta trabajos de limpieza y descolmatación para prevenir posibles inundaciones ante la llegada del Fenómeno El Niño.
La Municipalidad de San Martín de Porres, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), realiza importantes acciones para salvaguardar la seguridad de los vecinos. Se trata de trabajos de limpieza y descolmatación en el río Chillón para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.
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Las labores comenzaron el 7 de octubre y uno de los primeros puntos intervenidos fue el puente El Sol. En este sector se retiraron 3.600 metros cúbicos de rocas y piedras acumuladas en un tramo de 200 metros lineales, con el objetivo de facilitar el paso del agua y disminuir los riesgos durante la temporada de lluvias.
Además, la municipalidad distrital viene reforzando los gaviones con empedrado, utilizando las mismas piedras extraídas durante la limpieza. Estas estructuras cumplen una función de protección en las riberas del río, especialmente en zonas expuestas a posibles crecidas del caudal.
La Municipalidad de San Martín de Porres efectúa trabajos de limpieza en el río Chillón.
Los trabajos continúan en el sector del puente Lomas de Chillón y, posteriormente, se tiene previsto intervenir en La Ensenada y San Diego. Según la información municipal, las labores forman parte de un convenio con el MVCS, que aporta una máquina excavadora, mientras que el municipio asume los gastos de combustible, las reparaciones y el mantenimiento preventivo de la maquinaria.
Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, señaló que estas acciones buscan prevenir posibles desbordes y proteger a las familias que viven cerca del río Chillón. Durante las intervenciones, personal de Gestión del Riesgo de Desastres supervisa los trabajos y efectivos de serenazgo brindan apoyo en materia de seguridad.
De acuerdo con lo informado por la municipalidad, las labores preventivas se prolongarán hasta diciembre de 2026. Estas intervenciones buscan reducir los riesgos ante las lluvias que podrían presentarse en los próximos meses; sin embargo, los vecinos también deben mantenerse atentos a las alertas de las autoridades, especialmente si viven en zonas cercanas al cauce.
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