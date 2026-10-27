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Temblor en Perú HOY, martes 27 de octubre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO
Revisa dónde y a qué hora ocurrió el último temblor en Perú hoy, martes 27 de octubre, según el IGP. ¿Cuál fue su magnitud, epicentro y profundidad?
¡Atención, peruanos! Debido a su localización en una región con intensa actividad tectónica, el país experimenta constantes movimientos sísmicos. HOY, martes 27 de octubre, se reportó un nuevo temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia?
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Temblor en Perú hoy, 27 de octubre, EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud
¿Los sismos pequeños reducen la probabilidad de un terremoto fuerte?
El IGP explicó que los sismos de menor magnitud no liberan la energía suficiente para impedir que ocurra un terremoto más fuerte.
Bienvenidos
¡Bienvenidos! Sigue aquí la cobertura EN VIVO de los últimos temblores en Perú, con información oficial del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada sismo.
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