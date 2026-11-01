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Temblor en Perú HOY, domingo 1 de noviembre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO
Consulta dónde y a qué hora se registró el último temblor en Perú hoy, domingo 1 de noviembre, según el IGP, y revisa su magnitud, epicentro y profundidad.
¿Tembló la capital? Debido a su ubicación en una zona con intensa actividad tectónica, Perú experimenta a diario constantes movimientos sísmicos. Este inicio de mes, 1 de noviembre, se ha reportado un nuevo temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del más reciente sismo.
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Temblor HOY, 1 de noviembre en Perú: IGP reporta el epicentro del último sismo EN VIVO
TEMBLOR HOY EN CAJAMARCA
- Fecha:01/11/2026 08:50:41
- Mag:3.6
- Prof:13km
- Lat:-6.59
- Long:-79.33
- Int:II Santa Cruz de Succhabamba
- Ref:43 km al O de Santa Cruz de Succhabamba, Santa Cruz - Cajamarca
Bienvenidos
Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú. En esta nota encontrarás información actualizada del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del último temblor, así como recomendaciones de prevención para actuar adecuadamente y protegerte ante cualquier emergencia. ¡Gracias por acompañarnos!
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