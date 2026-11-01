¿Tembló la capital? Debido a su ubicación en una zona con intensa actividad tectónica, Perú experimenta a diario constantes movimientos sísmicos. Este inicio de mes, 1 de noviembre, se ha reportado un nuevo temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del más reciente sismo.

Temblor HOY, 1 de noviembre en Perú: IGP reporta el epicentro del último sismo EN VIVO 13:25 TEMBLOR HOY EN CAJAMARCA Fecha:01/11/2026 08:50:41

Mag:3.6

Prof:13km

Lat:-6.59

Long:-79.33

Int:II Santa Cruz de Succhabamba

Ref:43 km al O de Santa Cruz de Succhabamba, Santa Cruz - Cajamarca 13:23 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú. En esta nota encontrarás información actualizada del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del último temblor, así como recomendaciones de prevención para actuar adecuadamente y protegerte ante cualquier emergencia. ¡Gracias por acompañarnos!