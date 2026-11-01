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Temblor en Perú HOY, domingo 1 de noviembre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO

Consulta dónde y a qué hora se registró el último temblor en Perú hoy, domingo 1 de noviembre, según el IGP, y revisa su magnitud, epicentro y profundidad.

Melanni Miranda
Temblor en Perú hoy, domingo 1 noviembre: revisa epicentro y magnitud del más reciente sismo, vía IGP.
Temblor en Perú hoy, domingo 1 noviembre: revisa epicentro y magnitud del más reciente sismo, vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¿Tembló la capital? Debido a su ubicación en una zona con intensa actividad tectónica, Perú experimenta a diario constantes movimientos sísmicos. Este inicio de mes, 1 de noviembre, se ha reportado un nuevo temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del más reciente sismo.

Revisa el lunes 2 de noviembre es feriado y qué indicó el gobierno peruano.

PUEDES VER: ¿Este lunes 2 de noviembre es feriado? Revisa qué indica El Peruano y quiénes podrán descansar

Temblor HOY, 1 de noviembre en Perú: IGP reporta el epicentro del último sismo EN VIVO

13:25
1/11/2026

TEMBLOR HOY EN CAJAMARCA

  • Fecha:01/11/2026 08:50:41
  • Mag:3.6
  • Prof:13km
  • Lat:-6.59
  • Long:-79.33
  • Int:II Santa Cruz de Succhabamba
  • Ref:43 km al O de Santa Cruz de Succhabamba, Santa Cruz - Cajamarca
13:23
1/11/2026

Bienvenidos

Mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú. En esta nota encontrarás información actualizada del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del último temblor, así como recomendaciones de prevención para actuar adecuadamente y protegerte ante cualquier emergencia. ¡Gracias por acompañarnos!

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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