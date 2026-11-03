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Temblor de HOY, miércoles 4 de noviembre y alerta de tsunami en Perú: reporte EN VIVO del IGP

Miles de ciudadanos recibieron un mensaje de simulacro de alerta de tsunami hoy, miércoles 4 de noviembre. INDECI envió recomendaciones ante un posible evento.

María Zapata
Consulta los últimos sismos registrados en Perú hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, según el IGP.
Consulta los últimos sismos registrados en Perú hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, según el IGP. | Google Gemini
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Este miércoles 4 de noviembre, mantente atento al reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de registrar la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada evento telúrico. Descubre aquí los últimos datos publicados por el Centro Sismológico Nacional (Censis). Además, conoce más detalles sobre el mensaje de simulacro de alerta de tsunami que se envió a los celulares.

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Temblor en Perú HOY, miércoles 4 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP

10:13
4/11/2026

Alerta de tsunami: simulacro en Perú

alerta

09:27
4/11/2026

Bienvenidos

A través de este reporte de HOY, miércoles 4 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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