Temblor de HOY, miércoles 4 de noviembre y alerta de tsunami en Perú: reporte EN VIVO del IGP

Este miércoles 4 de noviembre, mantente atento al reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de registrar la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada evento telúrico. Descubre aquí los últimos datos publicados por el Centro Sismológico Nacional (Censis). Además, conoce más detalles sobre el mensaje de simulacro de alerta de tsunami que se envió a los celulares.

Temblor en Perú HOY, miércoles 4 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP 10:13 Alerta de tsunami: simulacro en Perú 09:27 Bienvenidos A través de este reporte de HOY, miércoles 4 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.