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Temblor de HOY, miércoles 4 de noviembre y alerta de tsunami en Perú: reporte EN VIVO del IGP
Miles de ciudadanos recibieron un mensaje de simulacro de alerta de tsunami hoy, miércoles 4 de noviembre. INDECI envió recomendaciones ante un posible evento.
Este miércoles 4 de noviembre, mantente atento al reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de registrar la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud de cada evento telúrico. Descubre aquí los últimos datos publicados por el Centro Sismológico Nacional (Censis). Además, conoce más detalles sobre el mensaje de simulacro de alerta de tsunami que se envió a los celulares.
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Temblor en Perú HOY, miércoles 4 de noviembre: reporte EN VIVO del IGP
Alerta de tsunami: simulacro en Perú
Bienvenidos
A través de este reporte de HOY, miércoles 4 de noviembre de 2026, te mantendremos informado sobre los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico.
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