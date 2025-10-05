0
¡Silenció Huánuco! Eryc Castillo y la magnífica definición para el 1-1 de Alianza Lima - VIDEO

Sobre los 35', el ecuatoriano Eryc Castillo aprovechó de gran manera una asistencia de Sergio Peña y remató con calidad para decretar el empate de Alianza Lima ante Alianza Universidad en el Heraclio Tapia.

Solange Banchon
