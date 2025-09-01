- Hoy:
Miles de peruanos podrán construir sus viviendas por 1 SOL: Ministerio de Vivienda lanza nuevo bono de S/ 75 000
Familias peruanas podrán aprovechar la oportunidad de tener su propio hogar solo invirtiendo 1 sol, según nueva iniciativa del Ministerio de Vivienda.
El acceso a una vivienda digna es un anhelo que muchas familias peruanas aún buscan concretar, especialmente en zonas donde el déficit habitacional y la precariedad son persistentes. Reconociendo esta realidad, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dio un paso significativo en Áncash al firmar un convenio con la Municipalidad Distrital de San Marcos para implementar un programa habitacional innovador y altamente accesible.
A través del Programa Techo Propio, se ha invertido en viviendas en el "sitio propio", con un bono familiar habitacional de S/ 75,000 por familia beneficiaria, una cifra notablemente superior al bono regular. Lo más destacable de esta iniciativa es que las familias aspirantes solo deben contribuir con una contrapartida simbólica de un sol, lo que elimina prácticamente cualquier barrera económica inicial.
El Bono de S/ 75,000: ¿qué implica?
El convenio permite destinar S/ 10.4 millones del canon minero para financiar 138 viviendas bajo la modalidad del Bono Canon dentro del Programa Techo Propio, Construcción en Sitio Propio. Cada familia beneficiaria recibirá un bono indivisible de S/ 75,000 para la construcción de viviendas en sus terrenos propios o aires independizados debidamente inscritos en registros públicos.
¿Quiénes serán beneficiarios?
Las viviendas están destinadas a 138 familias del distrito de San Marcos que cumplan con los requisitos del programa y que puedan aportar simbólicamente un sol como contrapartida, lo cual garantiza su participación en la convocatoria sin necesidad de una carga económica real.
Estas familias contarán con viviendas en terreno propio y recibirán un aporte estatal considerable que convierte el acceso a una casa digna en una realidad alcanzable para quienes históricamente han enfrentado barreras económicas significativas.
Condiciones y requisitos clave
- Terreno propio: Las familias deben tener un terreno o aire independizado, registrado en los Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes.
- Aporte simbólico: Solo deben presentar un sol como ahorro mínimo, lo cual abre la puerta incluso a familias con recursos limitados.
- Construcción respaldada por el Estado: El MVCS se encargará de los procedimientos técnicos y constructivos, garantizando que las viviendas cumplan con estándares de Viviendas de Interés Social (VIS).
